День труда отмечают в Казахстане

Сегодня, 24 сентября, традиционно в последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечают День труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник учрежден Указом Президента Республики Казахстан еще в ноябре 2013 года и отмечается прежде всего в целях возрождения традиций уважения к рабочим профессиям и осознания важности труда с раннего возраста.

К целям празднования также относятся стимулирование производительного труда, повышение статуса и авторитета рабочих профессий, пропаганда рабочих профессий среди молодежи, возрождение многолетних традиций рабочих династий в семьях и сплочение трудовых коллективов. Все это проходит ежегодно в рамках идеи Президента по построению Общества Всеобщего труда.

Помимо этого, с целью повышения авторитета человека труда в казахстанском обществе учреждена медаль «Еңбек ардагері» и высшая степень отличия - «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана). Медалью «Еңбек ардагері» награждают работников различных отраслей экономики и лиц, достигших пенсионного возраста, с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 лет – в одной отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой деятельности. Высшая степень отличия «Қазақстанның Еңбек Ері» присваивается за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан. Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері», вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден «Отан».

Начиная с 2016 года в Казахстане ежегодно проводится республиканский конкурс «Еңбек жолы», приуроченный к празднованию Дня труда и чествованию «Человека труда». Одна из номинаций конкурса – «Лучший наставник работающей молодежи». Каждый из лауреатов конкурса в этой номинации имеет более 20 лет трудового стажа. За эти годы они обучили сотни молодых специалистов.

В субботу, в рамках форума, посвященного Дню труда, в Астане состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства.

В этом году в Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент призывал казахстанских граждан к труду и саморазвитию для того, чтобы сделать Казахстан сильной и успешной страной.

- Сохранить единство и упорно трудиться, преобразить страну и передать подрастающему поколению развитое государство – все это и означает истинное следование заветам предков, – отметил Глава государства.

В Казахстане День труда празднуют многие предприятия и трудовые коллективы. В честь праздника проводятся различные музыкальные концерты, тематические конкурсы на звание лучшего трудового наставника, лучшего молодого работника и другие мероприятия.

Традиция празднования Дня труда является мировым трендом, этот день отмечают более 100 стран мира. А в ряде стран он даже имеет статус государственного. В Казахстане будет проведен ряд масштабных и локальных мероприятий для работников.