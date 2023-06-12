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    16:57, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    День траура: жители Турции приходят к посольству Казахстана

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    Кадр из видео
    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Братские тюркские государства и многие другие страны мира также скорбят в день общенационального траура в Казахстане по случаю гибели людей в результате лесного пожара в Абайской области, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за временной разницы в три часа между Казахстаном в Турцией все государственные флаги на территории казахстанских представительств в знак дня общенационального траура были приспущены еще вчера в 21:00 часов по местному времени.

    С раннего утра политики и общественные деятели Турции, а также представители различных государств посещают казахстанское Посольство в Анкаре с целью разделения скорби нашей Республики и выражения слов соболезнования братскому народу Казахстана. Чрезвычайные и полномочные послы, военные атташе и другие представители разных стран, аккредитованные в Турции, глубоко разделяют трагическое событие в Казахстане и выражают слова соболезнования, оставляя записи в книге.

    В строго установленное время государственные флаги были приспущены в Генеральных Консульствах Казахстана в Стамбуле и Анталии. Туда также выразить слова соболезнования казахстанскому народу приходят общественные и политические деятели, а также местные граждане.

    Наряду с этим, Генеральный секретариат Организации Тюркских государств выразил слова соболезнования казахстанскому народу и Казахстану в целом из-за гибели 14 человек в стихийном бедствии на востоке страны.

    В главном офисе данной международной организации в Стамбуле в знак общей скорби тюркских стран приспущены государственные флаги всех стран-участниц ОТГ.

    Кроме того, Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ в Анкаре также разделяет трагедию, произошедшую в Казахстане, и выражает соболезнования братскому казахстанскому народу.

    Ранее в состоявшемся по инициативе турецкой стороны телефонном разговоре Президент Турции Р.Эрдоган выразил слова соболезнования Главе государства К.Токаеву в связи со случившейся трагедией.

    Турецкий лидер выразил соболезнования родным и близким погибших и всему казахстанскому народу. Также, он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сообщил, что Турция готова к посильной поддержке братского Казахстана в условиях природного бедствия.

    Напомним, что в знак солидарности в Астане свои флаги также приспустили посольства и консульства иностранных государств.


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