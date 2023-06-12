Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

День траура в Казахстане: дипмисии приспустили флаги в знак солидарности

Автор:  
Артем Волков
12 Июня 2023, 15:22
День траура в Казахстане: дипмисии приспустили флаги в знак солидарности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре в области Абай. Ночью был приспущен главный флаг страны в Астане. В знак солидарности в столице свои флаги также приспустили посольства и консульства иностранных государств, передает МИА «Казинформ».

С раннего утра дипмиссии выражают слова соболезнования.

«С глубокой печалью восприняли вести о гибели 14 лесничих в результате пожаров в области Абай. Выражаем соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Казахстана», - говорится в сообщении МИДа Турции в Twitter.

Сегодня по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования Главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших.

photo
photo

Посольство США и Посольство Объеденных Арабских Эмиратов также выражают казахстанцам свою поддержку.

Слова поддержки казахстанскому народу высказали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с жертвами в результате лесных пожаров.

Соболезнования также выражают в посольствах Казахстана за рубежом.

photo
photo

Происшествия   Абайская область   Международные отношения   Пожар в области Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Акимат Рудного намерен восстанавливать пустующие дома
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Демонстранты протаранили дом мэра во Франции
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Ликвидация пожара в области Абай: Президент наградил военнослужащих
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане
Конструктор госномеров на автомобили планируют внедрить в Казахстане