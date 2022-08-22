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День траура по погибшим в ДТП объявили в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
22 Августа 2022, 17:29
День траура по погибшим в ДТП объявили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 23 августа в Кыргызстане объявлен днем всеобщего траура из-за гибели кыргызстанцев в крупной автомобильной аварии в Ульяновской области Российской Федерации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Министерства иностранных дел КР, в ДТП на трассе М-5 «Урал» между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области РФ погибло 14 граждан Кыргызстана, еще 3 госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

По поручению Главы государства Садыра Жапарова Министерство иностранных дел КР совместно с Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством чрезвычайных ситуаций страны прорабатывает организацию специального борта для доставки тел погибших в Кыргызстан.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила о том, что по предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет.


Фото: borgenmagazine.com

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