День траура объявили в Татарстане, семьи погибших и пострадавшие получат выплаты

КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской гимназии №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, передает МИА «Казинформ».

По последним данным, при стрельбе в казанской гимназии №175 погибли восемь человек , 21 находится в различных больницах.

В связи с трагедией Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура.

Как сообщает ИА «Татар-информ», глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать все материалы уголовного дела для тщательного расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве.

По указанию главы СКР, на место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Они при помощи техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации следов преступления.

Сегодня утром в здание казанской гимназии 175 ворвался вооруженный преступник. Место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов.

К месту трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Рустам Минниханов выступил с официальным комментарием перед федеральными каналами.

Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооруженным нападением на школу в столице Татарстана, повлекшим человеческие жертвы.