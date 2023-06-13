День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Посольстве Казахстана в Бельгии в связи с объявленным Днем общенационального траура приспущен государственный флаг нашей страны. Жители Брюсселя и зарубежные дипломаты посещают дипмиссию РК для выражения соболезнования и оставления записей в книге соболезнований, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Советник-Посланник Посольства Аскар Абдрахманов, в соответствии с указом Президента РК К.Токаева 12 июня 2023 года объявлен Днем общенационального траура в связи с трагической гибелью 14 наших граждан во время борьбы с лесными пожарами в области Абай.

«В этой связи все дипломатические миссии Республики Казахстан за рубежом приспустили государственные флаги, открыли книги соболезнования, информировали местные государственные органы, общественность и дипломатический корпус об этой трагедии. Поступают обращения как по электронной почте, так и лично люди приходят в наше Посольство. Выражают свои соболезнования и оставляют соответствующие записи», - сказал казахстанский дипломат.

Бывший посол ЕС в РК Свен-Олов Карлссон в своем электронном сообщении отметил, что «мы все шокированы потерями человеческих жизней и ущербом, которые нанесли пожары».

«Выражаем свои соболезнования народу и властям Казахстана», - отметил европейский дипломат.

Казахстанское посольство в Брюсселе также посетили представители европейского делового издания «Diplomatic world».

Глава популярного среди дипкорпуса издания Барбара Дитрих выразила глубокие соболезнования казахстанскому народу. По ее словам, с проблемами крупных лесных пожаров к сожалению сталкиваются и в Европе, что связано с глобальными изменениями климата. Тем не менее, европейский представитель считает, что Казахстану удастся справиться с крупным бедствием в ближайшее время и предпринять меры по недопущению трагедий.



Напомним, братские тюркские государства и многие другие страны мира также скорбят в день общенационального траура в Казахстане по случаю гибели людей в результате лесного пожара в Абайской области.