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    22:00, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    День траура: иностранные дипломаты приходят в посольство Казахстана в Бишкеке

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре в области Абай. С раннего утра Посольство РК в Кыргызстане принимает слова соболезнования от дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Кыргызской Республике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В книге соболезнований в Посольстве Казахстана в Кыргызстане среди первых свою запись со словами сочувствия и поддержки семьям погибших в результате пожара оставил посол Республики Таджикистан в КР Назирмада Ализода.

    «С глубоким прискорбием восприняли весть о трагической гибели группы работников лесного хозяйства в результате масштабных пожаров в области Абай. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в записи.



    «С чувством глубокой скорби восприняли весть о многочисленных жертвах в результате лесного пожара в области Абай Казахстана. В этот тяжелый момент от имени народа Узбекистана, Посольства РУ в КР и от себя лично, выражаю соболезнования семьям погибших и братскому казахскому народу. В эти дни печали передаю слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этом лесном пожаре. Аллах сабр берсин» - выразил слова соболезнования посол Республики Узбекистан в КР Хуршид Мирзахидов.


    Оставить запись в книге соболезнования и высказать слова поддержки казахстанскому народу также прибыли руководители иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Кыргызстане: Республики Таджикистан, Туркменистана, Исламской Республики Пакистан, Государства Катар, Азербайджанской Республики, Королевства Саудовской Аравии, Турецкой Республики, Республики Беларусь, Временный Поверенный в делах посольства Великобритании.


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