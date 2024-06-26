День столицы: в Астане пройдет шоу дронов

В Астане к празднованию Дня столицы запланировано около 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах. Большая часть - бесплатные для всех жителей и гостей города, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Кроме того, 6 июля – на День столицы – будет организовано световое шоу дронов. Шоу состоится за счет спонсорских средств.

С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры. Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО.