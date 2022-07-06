6 Июля 2022 07:15

День столицы для казахстанцев - не просто праздник, а символ развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно 6 июля Казахстан отмечает государственный праздник – День столицы. Это дата принятия Указа Верховного Совета Республики Казахстан Постановления о переносе столицы из Алматы в Акмолу, принятого по предложению Первого Президента.

Соответствующее Постановление Правительства было принято 6 июля 1996 года, а 20 октября 1997 года был опубликован Указ Президента об объявлении Акмолы столицей Казахстана 10 декабря того же года. Менее, чем через год Акмола была переименована в Астану, а в 2019 году – в Нур-Султан, в честь Первого Президента.

Перенос столицы стал поворотным пунктом в истории суверенного Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем столицы в год своего избрания на пост Президента, отметил:

– Наша столица – город Нур-Султан – это яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа. Благодаря воле и решимости Елбасы в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр. Весь Казахстан получил мощный импульс к развитию, прогрессу и созиданию.

Следует отметить, что наша столица неоднократно меняла название, что всегда было связано с ходом истории страны. Уже близится 200-летие города, основанного когда-то в качестве пограничной крепости.

Необходимость переноса столицы Казахстана была обусловлена целым комплексом геополитических, экономических, социальных и других причин.

Как подчеркивал основатель новой столицы, областной центр Акмола был удачно расположен в самом центре евразийского материка, на перекрестке путей с Востока на Запад и с Запада на Восток, с Юга на Север и с Севера на Юг.

Акмола находилась на перекрестке коммуникационных линий от Тихоокеанского побережья до Европы. Через город проходили железнодорожные и автомобильные дороги, ведущие из Сибири в Центральную Азию, из Китая в Европу. Не случайно молодая столица Казахстана так быстро превратилась не только в крупный региональный политический, экономический, культурно-образовательный и медицинский центр, но и стала местом проведения крупнейших международных форумов, среди которых и Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сразу после переноса столицы в городе началась большая работа по реконструкции существующих и строительству новых зданий. Вместе с оживлением экономики в результате увеличения добычи углеводородов, возведение новой столицы дало мощный импульс для развития строительной отрасли, создало множество рабочих мест и улучшило жизнь людей не только в столичном регионе, но и по всей стране. Это имело огромное значение для Казахстана, только начавшего преодолевать трудности, возникшие после распада СССР.

Особенно важным для развития новой столицы Казахстана было то, что изначально, уже при реконструкции ряда зданий прежнего областного центра, была установлена очень высокая планка – уделялось большое внимание качеству строительных работ, техническому оснащению зданий, благоустройству территорий. Для этого были приглашены самые известные в мире проектные и строительные компании, многие из которых внесли очень большой вклад в застройку на обоих берегах Есиля, создали яркий и неповторимый архитектурный облик города – «жемчужины степей».

Казахстан, прежде незнакомый миру, приложил большие усилия для решения поставленной задачи – создать новую столицу, как город мирового уровня, способный стать не только локомотивом в экономическом развитии страны, но и символом стремления к успеху, способности к объединению сил и ресурсов для достижения высоких целей. Строительство новой столицы Казахстана стало успешной демонстрацией возможностей молодого суверенного государства.

Усилия по строительству новой столицы не остались незамеченными мировым сообществом. Уже в 1999 году, когда стало ясным, что руководство Казахстана твердо намерено сделать свою столицу значительным административным, культурным и научным центром, Астане была вручена премия ЮНЕСКО. В это время даже сами жители столицы, утомленные всем, что сопровождает большое строительство, не всегда могли различить среди всего происходящего очертания нового современного, с оригинальной архитектурой и развитой экономикой, города.

День столицы отмечается, начиная с 1998 года. Вначале праздник был назначен на 10 июля, затем, с 2006 года, перенесен на 6 июля.

Этот праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений суверенного Казахстана. В этот день проводятся различные культурно-массовые мероприятия, спортивные соревнования, снимаются ролики и фильмы о столице Казахстане. Празднование Дня столицы с каждым годом становится все интереснее и увлекательнее, этот праздник уже стал общенародным, он способствует дальнейшему укреплению национального, возрождению культурного наследия народа Казахстана.