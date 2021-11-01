День соцработника в Казахстане: три истории о призвании неравнодушных людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в каждое последнее воскресенье октября отмечается День социального работника. Учрежденный десять лет назад праздник обрел настоящую значимость после пандемии коронавируса, когда общество оценило роль работников социальных служб. Именно эти люди, сталкиваясь с тяжелыми жизненными ситуациями обычных граждан, приходят им на выручку.

По данным ЮНИСЕФ, в Казахстане, согласно международному определению, социальная работа все еще является новой академической и профессиональной дисциплиной. Однако данная профессия постепенно развивается, наряду с расширением системы социальной защиты и, в частности, с принятием Закона РК «О специальных социальных услугах», который представляет собой важную веху в развитии услуг. Корреспонденты МИА «Казинформ» накануне профессионального праздника поговорили с тремя соцработниками из разных уголков Казахстана об их призвании.

Гульнара Базылбекова, соцработник в системе первичной медико-санитарной помощи, г. Нур-Султан:

- Я третий год работаю социальным работником в системе здравоохранения, в частной клинике «Сказочный мир», которая выполняет государственный заказ. Моя деятельность далека от привычного понимания профессии социального работника, я не ухаживаю за детьми с инвалидностью и одинокими людьми преклонного возраста. Моя основная задача - координировать работы многих служб, мониторить ситуацию на вверенном участке и контролировать, чтобы нуждающиеся люди получали необходимую помощь.

До некоторого времени в медико-санитарной службе считалось, что благополучие конкретного человека зависит только от качественного уровня медицины и от доступа к лекарствам. Сейчас сознание меняется. Мы понимаем, что люди не могут быть счастливы, а значит и здоровы, проживая в асоциальных условиях, испытывая бытовое насилие. Не имея постоянного жилья и нормального питания ни одна нация не может быть здоровой. Я рада, что государство, наконец, озадачилось этим вопросом, и мы по мере сил стараемся помогать людям.

На моем участке проживает 21 тысяча человек. Мы работаем с людьми с инвалидностью, малообеспеченными, многодетными и неполными семьями. В столице очень много мигрирующего населения. У жителей Нур-Султана часто нет постоянной работы и жилья, из-за этого многие семьи распадаются. Зачастую в многодетных семьях нет отца. Мы сталкиваемся с участившимися случаями женского алкоголизма, а также когда взрослые дети отказываются от своих родителей. Это огромная проблема, которую мы по мере сил стараемся решать.

Гульмира Бейсембиева, соцработник по уходу за одинокими пенсионерами, Северо-Казахстанская область:

- Я ухаживаю за одинокими людьми в селе Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области. На попечении у меня находится пять человек, три одиноких женщины и семья - муж с женой. Все эти люди одинокие пенсионеры, за ними некому ухаживать, близкие и родственники живут за пределами села, многие находятся в России. Самой старшей подопечной - 85 лет. У нас большое село, поэтому таких одиноких стариков много. Всего у нас работает девять социальных работников.

Я приступила к этой деятельности три года назад. Меня позвала на работу моя мама, которая раньше работала соцработником. Мне нравится помогать людям, это на самом деле благодарная работа, я постоянно слышу слова одобрения в свой адрес.

Мои подопечные вообще очень любят со мной поговорить. Наверное, именно общения им очень в жизни не хватает. Мы обсуждаем местные новости, они просят совета, а иногда просто хотят пожаловаться на свои проблемы. Я очень хорошо их понимаю, и свою работу стараюсь делать по стандарту.

Каждую неделю я прихожу к моим бабушкам и дедушке по три раза на два часа. Хожу по их просьбе в магазин, на почту, в аптеку, оплачиваю коммунальные платежи. Обязательно убираюсь в доме, мою пол, зимой чищу снег и приношу дрова. Всей работы не перечесть. Но, повторю, главное для них - человеческое общение.

Лариса Речкина, соцработник по уходу за детьми с инвалидностью, а также людьми с психоневрологическими заболеваниями, г. Петропавловск:

Я работаю социальным работником с детьми с инвалидностью уже 16 лет, с мая 2005 года. Вообще по образованию я воспитатель дошкольных учреждений, в 90-е годы, когда детские сады начали закрываться, я осталась без работы. Пыталась торговать на рынке, но вскоре поняла, что это не моё. Случайно в газете нашла объявление, что для мальчика с особенностями в развитии нужна няня. Шесть лет я с ним занималась, а потом мальчик самостоятельно пошел в школу.

Когда ребенка переводили с домашнего обучения на обычное, к нему начал ходить социальный работник. Тогда я поняла, что должна пойти туда работать, ведь опыт у меня уже к тому времени был, с такими детками я уже могла работать. Подала заявление и рекомендацию, и мою кандидатуру одобрили. За все время через мои руки и мое сердце прошло много ребятишек, эту работу я считаю своим призванием.

Есть детки совсем «тяжелые». Им я могу обеспечить только досмотр. На время освобождаю родителей. Очень жалко мам и пап, очень жалко деток. Во время, пока мы находимся с детьми, мамы могут что-то по дому сделать или просто отдохнуть, потому они очень устают, как физически, так и морально. А есть детки, которым нужно дать толчок. Родителям тут нужно помочь, направить в правильное русло, чтобы деток подготовить к садику и к школе.

Мне было так приятно, когда я случайно узнала, что моя воспитанница Мира с диагнозом ДЦП, которая при мне сделала свои первые шаги и начала говорить и начала ходить, закончила специнтернат для детей с ДЦП и после этого поступила в университет Астаны. Я была так рада, потому что я помню, как маме было тяжело, когда девочка была маленькой. В победе этой девочки, в том числе, есть и моя заслуга.