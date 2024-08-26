День шахтёра отмечает Карагандинская область

В Карагандинской области отмечают главный профессиональный праздник региона – День шахтёра. Горняков отметили госнаградами и подарками, организовали концерты с участием местных и приглашённых артистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

В Карагандинской области отмечают главный профессиональный праздник региона – День шахтёра. Горняков отметили госнаградами и подарками, организовали концерты с участием местных и приглашённых артистов.

Фото: акимат Карагандинской области

В преддверии профессионального праздника в Караганде 18 представителям угольной промышленности вручили государственные награды. Обладателями ордена «Құрмет» стали четыре работника. Ещё четверо награждены орденом «Еңбек Даңқы» III степени, и десять получили медаль «Ерен еңбегі үшін». От имени Главы государства награды вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Для вручения ведомственных наград в Караганду приехал вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков. Шахтёры региона отмечены нагрудными знаками «Шахтер даңқы» І, ІІ, ІІІ степеней, «Еңбек даңқы» и медалями «Еңбек ардагері».

Ценными подарками поощрило шахтёров руководство Qarmet. Легковые автомобили получили 11 работников.

Фото: акимат Карагандинской области

Центром яркого события 24 августа стала площадь Независимости в Караганде.

Здесь собрались десятки тысяч людей. Своими выступлениями порадовали зрителей Luina, Ninety One, группа «Банд'Эрос» и многие другие.

Кульминацией стал красочный фейерверк.

Фото: акимат Карагандинской области

Праздничные концерты с участием казахстанских звёзд Shiza, RaiM и JUZBIR проходят 25 августа в Абае, Сарани и Шахтинске. Аким Карагандинской области побывал в этих городах и поздравил горняков с Днём шахтёра, выразив благодарность за их самоотверженный труд и каждодневный подвиг.

– Дорогие земляки, труд шахтёра – это призвание, ответственность и сила духа. Вы обеспечиваете энергией и теплом наши дома, поддерживаете экономическую опору страны. Мы гордимся нашими трудовыми династиями, которые передают своё мастерство из поколения в поколение. Ваша сила, ваш дух – это то, что делает наш регион особенным. Искренне поздравляю с праздником и желаю крепкой кровли над головой и мягкого угля! – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

День шахтёра традиционно отмечают в последнее воскресенье лета, в этом году это 25 августа.