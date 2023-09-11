День семьи отметили военнослужащие Вооруженных сил РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2013 года этот день Указом Президента включен в перечень праздников. Его отмечают каждое второе воскресенье сентября. Об этом передает МИА «Кказинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Армия – единый, сплоченный коллектив, где теплое, заботливое отношение к себе семьи военных чувствуют не только в праздничный день. Этому во многом способствуют офицеры воспитательных структур и представители служб по работе с членами семей военнослужащих.

Они проводят благотворительные акции ко Дню защиты детей, новогодние утренники, организуют летний отдых школьников, спортивные состязания и другие культурно-массовые мероприятия. Представители служб находятся в постоянном контакте с семьями, где воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.

«В Вооруженных силах около 6000 многодетных семей. Руководители служб знают их детей, возраст, увлечения и интересы. В этом году акцией «Дорога в школу» было охвачено более 1800 детей военнослужащих и около 80 – гражданского персонала», – уточнила руководитель отдела по организации работы с членами семей военнослужащих Вооруженных сил Татигуль Смагулова.

Старший инспектор отдела охраны отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны РК старший сержант Мәмбет Сатбалгаев с женой Нургуль Нурмановой воспитывают пятерых сыновей и дочь. Супруги заботятся о всестороннем развитии детей. Дочь Аймекен учится в 5 классе, увлекается художественной гимнастикой. Она – победитель и призер городских соревнований. Определенные достижения есть и у сыновей Али и Омара. Они занимаются в футбольном клубе «Сарыарка».

Особое внимание уделяется молодым семьям, их в армии около 8500. Проводятся мероприятия, на которых чествуют ветераны Вооруженных сил, династии военнослужащих, связавших свою судьбу с профессией защитника Отечества. Такие встречи имеют огромное воспитательное значение. Они способствуют укреплению взаимопонимания в семьях, развивают у детей интерес к профессии, обеспечивают преемственность поколений.

В День семьи в Вооруженных силах поздравили всех военнослужащих и их семьи. В воинской части 68665 состоялось мероприятие «Отбасы – бакыт мекені». Для участников мероприятия были организованы спортивные, творческие конкурсы и праздничный концерт.

Обширная программа была подготовлена управлением военной полиции Акмолинского регионального гарнизона, где состоялся День открытых дверей. С замечательным праздником собравшихся поздравил начальник главного управления военной полиции Вооруженных сил РК полковник Руслан Кулумбетов. В рамках акции «Дорога в школу» он вручил детям подарки.

«Здоровый моральный климат в воинском коллективе и надежный тыл, который обеспечивает семья, являются залогом успешной службы военнослужащего, а по большому счету, боеготовности Вооруженных сил», – подчеркнул он.

Для посетителей воинской части была организована демонстрация боевых навыков личного состава и кинологов, показ образцов военной техники, оружия и боевой экипировки, концерт художественной самодеятельности, игровая программа для взрослых и детей с вручением победителям и призерам медалей и подарков.