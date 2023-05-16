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День семьи отметили в Атырау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 10:27
День семьи отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. В нем принял участие заместитель акима области Жасулан Бисембиев, который поздравил атыраусцев с праздником. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

«Этот праздник имеет международный статус. У него есть свои особенности. Празднуется он в теплый весенний день. У казахов есть выражение «Родина начинается с семьи». Велика роль воспитания подрастающего поколения в формировании государства, становлении общества. В последние годы в областном центре увеличивается число мест семейного отдыха. В ближайшем будущем в городе планируется открыть несколько парков. В данном парке в вечернее время стали отдыхать все больше горожан. Излюбленному месту жителей мы решили дать название «Семейный парк». Пусть этот объект подарит атыраусцам много радости, - отметил Ж.Бисембиев.

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В рамках мероприятия несколько образцовых семей были отмечены благодарственными письмами акима области за вклад в развитие института семьи.

Парк, получивший название «Семейный», расположен в микрорайоне Авангард по улице Н. Тлендиева. На его территории заместитель акима области Ж. Бисембиев совместно с жителями посадил саженцы.

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