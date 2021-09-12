День семьи отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Этот праздник был включен в перечень праздников нашей республики в 2013 году, передает МИА «Казинформ».

Тогда Указом Первого Президент РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева был учрежден новый праздник и определена дата его празднования – каждое второе воскресенье сентября.

В этом году праздник выпал на 12 сентября. История праздника берет начало в 2009 году, тогда Национальная комиссия страны по делам женщин и семейно-демографической политике выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи 15 мая.

Отметим, что на сегодня в республике выстроена системная и комплексная работа по укреплению семьи и повышению качества жизни казахстанцев, семейная политика является ключевым приоритетом государства.

Отметим, что свыше восьми тысяч пар заключили брак в Нур-Султане в этом году.

Напомним, в этом году накануне Дня семьи состоялась церемония регистрации браков в здании монумента «Байтерек-Астана». В ходе торжественного мероприятия 6 молодоженам вручили свидетельства о заключении брака.

А также в онлайн формате с участием государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы».