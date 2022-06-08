8 Июня 2022 16:23

День рождения Пушкина отметили по-казахски в казнете

Спортсмены, журналисты, актеры и инфлюенсеры строчка за строчкой прочитали отрывок из «Письма Татьяны» в переводе Абая. Акция прошла в честь дня рождения Пушкина – 6 июня исполнилось 223 года со дня рождения «Солнца русской поэзии».

«С удовольствием приняла участие в проекте, который соединил в себе культурные коды человечества. Пушкин, Абай, Любовь – это невероятной силы чувства, которые заставляют трепетать душу, слушать эту Вселенную сердцем», – сказала журналистка Алекандра Мыскина.

В Казахстане имена Абая и Пушкина связаны неразрывно не только потому, что по масштабу дарования и роли, которую Абай сыграл в становлении казахской литературы, он сопоставим с Пушкиным или Шекспиром. Еще 14-летним учеником медресе Абай Кунанбаев тайком учил русский язык, чтобы читать произведения любимого поэта. Будучи зрелым мастером создал блестящие переводы «Евгения Онегина». Многие из них стали народными: одаренный композитор Абай написал к переводам мелодии, которые охотно подхватило «сарафанное радио». «Евгения Онегина» разносили по всей степи ученики Абая: акыны Кокпай, Акылбай, Магавья, певец Асет и другие певцы. Строки из «Письма Татьяны» звучали на айтысах, девушки вплетали их в шуточные перепалки с джигитами. Прошедшая акция показала, что настоящая поэзия и дружба народов актуальны и в эпоху 2.0.

«В мире полном хаоса и негатива иногда так хочется остановить время и посвятить эту паузу сближению культур и продвижению мира!», – сказала инфлюенсер Арина Мясоедъ.

Инициатива не осталась незамеченной среди профессионалов в области культуры, преподавания и развития полиязычия в Казахстане.

«Данная акция – хорошая инициатива, актуальная и интересная. Она обращает внимание общественности на историко-культурное взаимодействие казахского и русского народов», – отметила главный методист полиязычной образовательной платформы BilimLand Татьяна Сарсенова.

Подобные инициативы – пример позитивных шагов в сторону укрепления взаимопонимания в одной из самых интернациональных стран Евразии, где проживают представители более 120 национальностей. На апрельской сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан является многоязычным государством и подчеркнул, что это наш плюс, наш актив и важно способствовать вкладу других этносов в развитие Казахстана на государственном языке.















