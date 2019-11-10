День рождения КВН акмолинцы отметили международным фестивалем

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошел международный фестиваль КВН, приуроченный ко Дню рождения игры. Среди 14 участвующих команд были и гости из Темиртау, Костаная, Петропавловска и Омска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме приехавших команд из Темиртау, Костаная, Петропавловска и Омска, в этом году в фестивале принимают участие также 2 района Акмолинской области: Есильский и Ерейментауский. Это радует. Ведь ребята находят поддержку, могут приехать на игру. Приглашенным участникам фестиваля предоставлялось жилье – в этом вопросе нас поддержало УВП региона», - поделился с Казинформом директор Акмолинской лиги КВН Андрей Буров.

За 3-4 дня редактуры, предшествующей игре, несколько команд отсеились сами.

«В этом году в фестивале участвуют и не очень сильные команды, чтобы они учились. Ведь если не здесь и сейчас, то где и когда? Что нового? Сменяются поколения, кавээнщики становятся моложе, появляются иные актуальные темы… А в целом – все то же самое: на сцену выходят ребята, болеющие и живущие КВНом», - добавил А. Буров.

Все участвующие команды представили на суд жюри и зрителя свои домашние заготовки конкурса «Приветствие». Как заметил один из членов жюри, КВН всегда отличается тем, что держится на актуале. На этот раз игра показала, что самыми популярными темами, кроме извечных бытовых, стало увеличение оплаты за проезд в общественном транспорте города Кокшетау, взяточничество чиновников, жизнь многодетных семей, полицейские, отсутствие аквапарка в Кокшетау («У тебя глаза как аквапарк в Кокшетау!- ???- Ну их нет!»). Стороной не обошли даже любимого многими певца Димаша Кудайбергена («Расстались с девушкой, потому как она начала подозревать, что я не Димаш Кудайберген!»)

«Вечер в целом состоялся! Были, конечно, молодые команды с «провисами», но на то и фестиваль, и лига – чтобы учить. Конечно, сейчас КВН не так популярен, как раньше. Нужно признать, что интернет, соцсети – свою нишу завоевали и вытеснили живое общение зрителя с выступающими. Но все равно КВН жив, посмотрите: приехало такое большое количество команд. Конечно, нужно еще много работать, особенно молодым ребятам – прививать необходимость живого общения. По игре – уровень команд неплохой, но могут они гораздо лучше», - добавил в разговоре с Казинформом основатель Акмолинской лиги КВН , известный блогер Ринат Галлямов.

По итогам игры обладателем большого кубка и чемпионом стала Молодежная сборная Акмолинской области по КВН. Второго места удостоились ребята из команд «На пределе» города Омска и «Туфли моего деда» из Ерейментауского района. Ну а третьими стали команды «Баста-Паста» города Есиля, Высший технический колледж, «Трио им. Г. Б.» СКГУ города Петропавловска.

Впереди финал, который пройдет 25 ноября в Кокшетау.