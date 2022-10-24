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День Республики отметили жамбылские полицейские

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Октября 2022, 21:31
День Республики отметили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева в этом году День Республики вновь включен в календарь национальных праздников. В преддверии праздника в департаменте полиции Жамбылской области состоялось торжественное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

С поздравительной речью выступил начальник ДП области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

«На новом этапе развития, строя Новый Казахстан, празднование такого национального праздника направлено на популяризацию истории и культуры нашего народа. Сотрудники полиции вносят весомый вклад в укрепление независимости, обеспечение конституционных прав граждан, правопорядка и внутренней стабильности. Желаю вам достижения всех намеченных целей, успехов на благо нашей Родины!» - обратился к собравшимся начальник ДП.

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photo В ходе торжественного мероприятия ряду сотрудников за образцовое несение службы и безупречное выполнение служебного долга присвоены досрочные звания, вручены медали «За вклад в обеспечение правопорядка», нагрудные знаки «Отличник органов внутренних дел», почетные грамоты, благодарственные письма МВД РК.

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Приказом начальника ДП области ветеранам органов внутренних дел были вручены нагрудные знаки «Қазақстан полициясына 30 жыл».

Мероприятие продолжила концертная программа.

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Жамбылская область   Дата   День Республики  
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