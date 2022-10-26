День Республики Казахстан торжественно отметили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 25 октября в отеле «Sheraton» в Бишкеке Посольство Республики Казахстан в Кыргызстане организовало официальный прием по случаю празднования Дня Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди гостей мероприятия были руководители государственных структур Кыргызской Республики, главы зарубежных посольств и международных организаций, аккредитованных в Бишкеке, общественные деятели, представители бизнеса, научной и творческой интеллигенции, медиа сообщества, а также члены казахской диаспоры.

Выступая на приеме, Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев рассказал о главных достижениях Казахстана за годы независимости. Было отмечено, что ВВП страны за эти годы увеличился в 18 раз, объем прямых иностранных инвестиций достиг более 350 млрд долларов США. Подчеркнута ключевая роль страны в создании таких организаций, как Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В своей поздравительной речи первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев отметил внушительный успех Республики Казахстан в социально-экономическом развитии, формировании гармоничного общества и стабильности, укреплении своей позиции и авторитета на международной арене.

Особенной частью программы мероприятия стало присвоение наград за вклад в развитие двустороннего сотрудничества ряду государственных, общественно-политических и культурных деятелей, представителей бизнеса и медиа сообщества Кыргызстана.

Вниманию гостей также были представлены видеоролик и фотовыставка о достижениях Казахстана и развитии казахстанско-кыргызских отношений, выступление артистов, исполнявших казахские и кыргызские народные музыкальные произведения, а также предложены казахские национальные блюда.