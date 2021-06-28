День работников СМИ отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.

После обретения Независимости День журналистики неофициально отмечался 10 мая, поскольку в этот день в 1870 году начала выходить первая газета на казахском языке «Түркістан Уәлаятының Газеті».

В 2011 году Указом Президента РК была утверждена дата 28 июня, и праздник назывался «День работников связи и информации». Этот день был выбран в связи с тем, что 28 июня 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О печати и других средствах массовой информации».

В 2019 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил учредить профессиональный праздник журналистов.

Традиционно ко Дню работников массовой информации организуются мероприятия, в ходе которых подводятся итоги различных журналистских конкурсов и награждения отличившихся.

25 июня т.г. в здании «Қазмедиа орталығы» состоялась торжественная церемония вручения премий и грантов Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации.

«Государство всегда уделяло особое внимание развитию информационного пространства. Постоянная поддержка оказывается талантливым журналистам – профессионалам своего дела. Традиционная премия Президента в области СМИ – яркое тому представление. Несомненно, имена граждан, ставших лауреатами премии, будут вписаны в летопись казахской журналистики. В этом году ежегодная премия для лучших журналистов будет вручаться уже в двадцать пятый раз. Символично и то, что эту награду вы получаете в канун 30-летия нашей Независимости. За годы нашего суверенного развития вы внесли огромный вклад в формирование духа свободы у новых поколений. Я высоко ценю труд журналистов, являющихся золотым мостом между государством и обществом. Уверен, что каждый из вас глубоко осознает ответственность за распространение точной и достоверной информации и ставит превыше всего национальные интересы», - говорится в поздравлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, 24 июня в Нур-Султане прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики. Среди победителей и сайт Международного информационного агентства «Казинформ» - inform.kz, объявленный лучшим новостным порталом года.

Сегодня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила работников СМИ и всех причастных к сфере информации с профессиональным праздником.

«На наших глазах казахстанская медиасфера зарождалась, развивалась, превращалась в ключевой общественный кластер, участвующий во многих государственных процессах. Считаю, что благодаря вашей гражданской позиции и профессиональной настойчивости, сегодня успешно реализуются и наша общая задача – концепция «слышащего государства», инициированная Президентом нашей страны. Наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый из вас в течение всей карьеры пишет свою историю Казахстана и нашего народа. Пусть этот труд будет оценён современниками и потомками. Выражаю вам глубокую благодарность за преданность профессии и желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и семейного счастья!» - сказала Аида Балаева.