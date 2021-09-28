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    07:13, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    День работников атомной отрасли отмечается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 сентября в Казахстане отмечается День работников атомной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Указ об учреждении Дня работников атомной промышленности был подписан Президентом РК 12 мая 2008 года в соответствии со статьей 4 Закона РК «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года.

    Появление профессионального праздника работников атомной отрасли в календаре казахстанских праздников свидетельствует о важной роли, которую играет атомная отрасль в экономическом развитии страны. На сегодняшний день атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных, наукоемких и рентабельных в республике.

    Как отмечал в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев, мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций.

    Президент поручил в течение года изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос, как подчеркнул Глава государства, необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков.

    Говоря о развитии атомной промышленности, нельзя не отметить вопрос возможного строительства атомной электростанции в нашей стране. Эта тема остается актуальной в казахстанском обществе вот уже на протяжении более 20 лет. Вопрос - нужна ли Казахстану атомная электростанция, волнуют многих. Однако, еще конкретного ответа по этому поводу нет.

    Отметим, что накануне в городе Вене состоялась 65-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. В мероприятии приняли участие и представители Казахстана.

    МАГАТЭ - международная организация системы ООН, действующая под лозунгом: «Атом для мира и развития», выступает в качестве международного центра сотрудничества в ядерной области. Совместно со своими государствами-членами и многочисленными партнерами по всему миру агентство ведет работу по содействию безопасному, надежному и мирному использованию ядерных технологий.

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