«День прыгуна» прошёл в Кокшетау
Кирилл Агоев был одним из сильнейших спортсменов страны по лёгкой атлетике. Его рекорд по прыжкам в длину – 8 метров 1 сантиметр. Возможно, такой перспективный юноша, мог бы добиться больших высот в спорте, но 17 марта 2015 года он скончался от сердечного приступа. Турнир памяти в его честь проводят ежегодно.
Кирилл достойно представил страну на Азиатских играх в 2014-м, даже начал подготовку к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Теперь его примером вдохновляются начинающие легкоатлеты.
На старт турнира, который проводится уже в пятый раз, вышли около 70 спортсменов 2004 года рождения и старше и 2005 г.р. и младше приехавшие из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.
Кирилл Агоев был перспективным спортсменом. Его отец всегда будет гордится сыном.
«Благодарю тренерский состав, администрацию ШВСМ и ОСДЮШОР №1 за проведение соревнований. Желаю всем участникам крепкого здоровья, ярких побед и успехов во всем», - поделился отец Кирилла Олег Агоев.
В соревнованиях по прыжкам в высоту среди юношей:
1 место - Илья Рукавшиников;
2 место - Карим Кабдуллов;
3 место - Вадим Карнаухов.
Среди мужчин:
1 место - Зелимхан Насыров;
2 место - Семён Якубель;
3 место - Степан Спасский.
Среди девочек:
1 место - Дарья Исаева;
2 место - Елизавета Якименко;
3 место - Лилия Надежкина.
Среди женщин:
1 место - Анастасия Глухарева;
2 место - Раушан Шарапова;
3 место - Диана Салимжуарова.
В соревнованиях по прыжкам в длину среди юношей:
1 место - Вадим Карнаухов;
2 место - Алишер Серикбаев;
3 место - Карим Кабдуллов.
Среди мужчин:
1 место - Зелимхан Насыров;
2 место - Илья Алиев;
3 место - Андрей Сенин.
Среди девушек:
1 место - Анастасия Кононович;
2 место - Елизавета Якименко;
3 место - Кристина Миньковская.
Среди женщин:
1 место - Анастасия Глухарева;
2 место - Татьяна Но;
3 место - Мария Алексеенко.