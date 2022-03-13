«День прыгуна» прошёл в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошёл открытый областной турнир по легкой атлетике «День прыгуна», посвященный памяти мастера спорта РК Кирилла Агоева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Кирилл Агоев был одним из сильнейших спортсменов страны по лёгкой атлетике. Его рекорд по прыжкам в длину – 8 метров 1 сантиметр. Возможно, такой перспективный юноша, мог бы добиться больших высот в спорте, но 17 марта 2015 года он скончался от сердечного приступа. Турнир памяти в его честь проводят ежегодно.

Кирилл достойно представил страну на Азиатских играх в 2014-м, даже начал подготовку к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Теперь его примером вдохновляются начинающие легкоатлеты.

На старт турнира, который проводится уже в пятый раз, вышли около 70 спортсменов 2004 года рождения и старше и 2005 г.р. и младше приехавшие из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Кирилл Агоев был перспективным спортсменом. Его отец всегда будет гордится сыном.

«Благодарю тренерский состав, администрацию ШВСМ и ОСДЮШОР №1 за проведение соревнований. Желаю всем участникам крепкого здоровья, ярких побед и успехов во всем», - поделился отец Кирилла Олег Агоев.

В соревнованиях по прыжкам в высоту среди юношей:

1 место - Илья Рукавшиников;

2 место - Карим Кабдуллов;

3 место - Вадим Карнаухов.

Среди мужчин:

1 место - Зелимхан Насыров;

2 место - Семён Якубель;

3 место - Степан Спасский.

Среди девочек:

1 место - Дарья Исаева;

2 место - Елизавета Якименко;

3 место - Лилия Надежкина.

Среди женщин:

1 место - Анастасия Глухарева;

2 место - Раушан Шарапова;

3 место - Диана Салимжуарова.

В соревнованиях по прыжкам в длину среди юношей:

1 место - Вадим Карнаухов;

2 место - Алишер Серикбаев;

3 место - Карим Кабдуллов.

Среди мужчин:

1 место - Зелимхан Насыров;

2 место - Илья Алиев;

3 место - Андрей Сенин.

Среди девушек:

1 место - Анастасия Кононович;

2 место - Елизавета Якименко;

3 место - Кристина Миньковская.

Среди женщин:

1 место - Анастасия Глухарева;

2 место - Татьяна Но;

3 место - Мария Алексеенко.