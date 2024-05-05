День призывника прошел в Акмолинской области

60 призывникам-акмолинцам, которые будут нести воинскую службу в силах Воздушной Обороны Республики Казахстан, были вручены подарочные рюкзаки со всем необходимым армейским набором. Сегодня возле памятника Талгату Бегельдинову в Кокшетау состоялась торжественная акция «День призывника», приуроченная к празднованию 100-летия Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева и Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открыла мероприятие минута молчания. После которой к памятнику дважды Героя Советского Союза, советскому летчику-штурмовику, генералу-майору авиации Республики Казахстан Талгату Бегельдинову были возложены цветы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин произнес напутственные слова юным призывникам.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Защита Родины и своего народа во все времена считалась долгом чести и священным долгом. За годы независимости у нас сформировалась боеспособная армия, военные силы оснащаются современной техникой, повышается качество военных кадров, решаются социальные вопросы военнослужащих… Сегодня казахстанская армия надежно оберегает спокойствие граждан, защищает государственную границу. Благодаря этому у нас всех есть возможность жить в мире и согласии. Служба в рядах военных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца! Этим весенним призывом вместе с вами порядка 1000 молодых акмолинцев призваны в ряды вооруженных сил РК, — отметил Алмас Айлин.

Ряд акмолинцев был награжден благодарственными письмами от имени акима региона Марата Ахметжанова за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Подарочные рюкзаки с необходимым армейским набором были вручены 60 призывникам-акмолинцам, которые будут нести воинскую службу в силах Воздушной Обороны Республики Казахстан воинской части 44813 в поселке Акмол Акмолинской области и воинской части 51809 города Актау.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

С пожеланиями достойно нести воинскую службу выступили начальник департамента по делам обороны региона Талгат Турабай и председатель акмолинского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных Сил Республики Казахстан», полковник запаса Жанат Ережепов.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Сегодня наша армия вызывает гордость граждан, а воинская служба является почетной и престижной. Эта отправка приурочена к государственным праздникам — Дню защитника отечества и приближающемуся Дню Великой Победы. Хочу пожелать защитникам независимого Казахстана с честью выполнить свой воинский долг и гордо нести воинское звание защитника Родины, — отметил Талгат Турабай.

Саулеш Молдагайсина провожает сегодня своего самого старшего сына из троих детей служить в Актау. Конечно, переживает, но сама понимает, что без службы в армии мужчине никак.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Отдать честь Родине — это самое первое и важное дело, потому что это дорога мужчине в будущее. Ведь он будущий семьянин, будущий отец, я думаю, эту дорогу он должен пройти, — поделилась женщина.

По словам собеседницы, ее сын хочет отслужить и остаться военным по контракту.

Саулеш Молдагайсина обратилась с ответным словом от лица всех матерей и отцов, провожающих детей в армию.