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    15:46, 05 Май 2024 | GMT +6

    День призывника прошел в Акмолинской области

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    60 призывникам-акмолинцам, которые будут нести воинскую службу в силах Воздушной Обороны Республики Казахстан, были вручены подарочные рюкзаки со всем необходимым армейским набором. Сегодня возле памятника Талгату Бегельдинову в Кокшетау состоялась торжественная акция «День призывника», приуроченная к празднованию 100-летия Халық Қаһарманы Рахымжана Кошкарбаева и Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Открыла мероприятие минута молчания. После которой к памятнику дважды Героя Советского Союза, советскому летчику-штурмовику, генералу-майору авиации Республики Казахстан Талгату Бегельдинову были возложены цветы.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин произнес напутственные слова юным призывникам.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    — Защита Родины и своего народа во все времена считалась долгом чести и священным долгом. За годы независимости у нас сформировалась боеспособная армия, военные силы оснащаются современной техникой, повышается качество военных кадров, решаются социальные вопросы военнослужащих… Сегодня казахстанская армия надежно оберегает спокойствие граждан, защищает государственную границу. Благодаря этому у нас всех есть возможность жить в мире и согласии. Служба в рядах военных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца! Этим весенним призывом вместе с вами порядка 1000 молодых акмолинцев призваны в ряды вооруженных сил РК, — отметил Алмас Айлин.

    Ряд акмолинцев был награжден благодарственными письмами от имени акима региона Марата Ахметжанова за вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Подарочные рюкзаки с необходимым армейским набором были вручены 60 призывникам-акмолинцам, которые будут нести воинскую службу в силах Воздушной Обороны Республики Казахстан воинской части 44813 в поселке Акмол Акмолинской области и воинской части 51809 города Актау.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    С пожеланиями достойно нести воинскую службу выступили начальник департамента по делам обороны региона Талгат Турабай и председатель акмолинского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных Сил Республики Казахстан», полковник запаса Жанат Ережепов.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    — Сегодня наша армия вызывает гордость граждан, а воинская служба является почетной и престижной. Эта отправка приурочена к государственным праздникам — Дню защитника отечества и приближающемуся Дню Великой Победы. Хочу пожелать защитникам независимого Казахстана с честью выполнить свой воинский долг и гордо нести воинское звание защитника Родины, — отметил Талгат Турабай.

    Саулеш Молдагайсина провожает сегодня своего самого старшего сына из троих детей служить в Актау. Конечно, переживает, но сама понимает, что без службы в армии мужчине никак.

    День призывника прошел в Акмолинской области
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    — Отдать честь Родине — это самое первое и важное дело, потому что это дорога мужчине в будущее. Ведь он будущий семьянин, будущий отец, я думаю, эту дорогу он должен пройти, — поделилась женщина.

    По словам собеседницы, ее сын хочет отслужить и остаться военным по контракту.

    Саулеш Молдагайсина обратилась с ответным словом от лица всех матерей и отцов, провожающих детей в армию.

    — Наши дети выросли, и мы этого даже не заметили. Сегодня они защитники Родины. Хочу вам, дети мои, от всего материнского сердца пожелать доброго пути, чтобы с честью, достоинством через некоторое время вернулись домой. А командирам хочу отдать частичку своего материнского сердца, и прошу через время это сердце вернуть нам назад вместе с детьми, — добавила женщина.

    Теги:
    Армия Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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