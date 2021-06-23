День полиции отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечается День полиции. Это профессиональный праздник тех, кто выбрал своей миссией охрану общественного порядка и борьбу с преступностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 июня 1992 года Верховный совет Республики Казахстан принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» - это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. 5 июня 2007 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом утвердил 23 июня Днем полиции.

Министерство внутренних дел Казахстана является центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство системой органов внутренних дел в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, пожарной безопасности, ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными задачами ведомства.

На расширенном заседании коллегии МВД от 29 октября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал организовать ресурсное обеспечение Министерства внутренних дел, в том числе предусматривающие поэтапное повышение денежного содержания сотрудников, расширение получателей компенсации за наем (аренду) жилья.

Во исполнение поручения Президента были приняты нормативно-правовые акты, предусматривающие расширение перечня должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья, поэтапное дифференцированное повышение (2021-2023) денежного содержания сотрудников органов внутренних дел на 30%. Также с 1 апреля 2021 года сотрудники органов внутренних дел имеют право получать жилищные выплаты по аналогии с военнослужащими Министерства обороны.

Необходимо отметить, что полицейские внесли непосильный вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации. Когда в стране в марте прошлого года объявили режим чрезвычайного положения, полицейские тоже оказались на передовой, несли службу на блокпостах.

Более 52 000 сотрудников – полицейские, спасатели, военнослужащие и медицинские работники органов внутренних дел – непрерывно несли службу на блокпостах, охраняли важнейшие объекты жизнеобеспечения, медицинские учреждения и карантинные зоны. Максимально были охвачены улицы, парки, скверы, жилые массивы, объекты торговли. Благодаря принятым мерам в период режима самоизоляции и ограничений преступность по стране снизилась на 26 %. В таком особом режиме полиция и другие силы МВД работали впервые.

Тогда в день снятия блокпостов между населенными пунктами министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поблагодарил сотрудников, которые были задействованы в этой работе.

«Весь мир борется с новой угрозой обществу – пандемией коронавируса. И Казахстан не исключение. Благодаря своевременно принятым мерам, самоотверженности врачей, полицейских, военных и волонтеров, а также ответственности и дисциплинированности населения, наша страна проходит этот период с минимальными потерями», – отметил Ерлан Тургумбаев на селекторном совещании с руководителями служб и подразделений.

Заслугу полицейских в борьбе с преступностью и в спасении людских жизней трудно переоценить в наше время. Вспомним проявленное мужество Газиза Байтасова – первого и единственного полицейского, получившего звание «Халық Қаһарманы». 12 ноября 2011 года в Таразе при обезвреживании террориста в момент самоподрыва преступника он погиб, накрыв гранату своим телом. Таким образом, он спас жизнь мирных людей.

Еще одно спасение человеческой жизни обернулось трагедией для семьи сержанта полиции Шалкара Акымгалиева. Заметив тонущую девушку, не раздумывая и рискуя своей жизнью, он бросился в ледяную воду. Доплыв до нее, несмотря на холод и сильное течение, полицейский пытался вытащить ее на берег, поддерживая ее на плаву. Шалкар помог девушке зацепиться за бревно, но его самого схватила судорога. Он сам пошел на дно. Тело полицейского обнаружили только на следующий день. Поставив под угрозу свою жизнь, он спас утопающую девушку.

Нередки случаи, когда полицейские-женщины первыми обнаруживают горящее здание с людьми внутри, и не дожидаясь пожарных, бросаются в огонь. В прошлом году такой храбрый поступок совершила инспектор-кинолог Акбота Енсебаева. Она услышала звук взрыва, выбежав на улицу, увидела горящий соседский дом. Акбота сразу же бросилась в объятое пламенем помещение. Акбота Енсебаева вытащила из огня старшего ребёнка, за ней, неся на руках младшего сына, из пожара выбралась хозяйка дома. Если бы не Акбота и ее муж, последствия от пожара могли бы быть катастрофическими.

В профессиональный праздник полицейских награждают грамотами, благодарственными письмами, отмечают их особые заслуги и благодарят за мирные дни, что очень значимо для страны.