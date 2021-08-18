День пограничника отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 18 августа, в Казахстане отмечается День пограничника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день в 1992 году Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре государственных праздников Казахстана только 29 августа 2012 года.

В своем современном виде пограничные войска в Казахстане появились после выхода страны из состава СССР. Новые подразделения были сформированы из военнослужащих Краснознаменного Восточного пограничного округа, чей штаб располагался в Алматы.

Пограничники защищают и охраняют государственную границу, разрешают пограничные инциденты и осуществляют контроль пограничного режима. В их обязанности также входит пропуск через государственную границу, контроль режима в пунктах пропуска, физическая защита загранучреждений, пограничный контроль, обеспечение режима государственной границы и другие.

«Неотъемлемой частью национальной безопасности Республики Казахстан является пограничная безопасность. Осуществляет ее Пограничная служба – составная часть Комитета Национальной безопасности, которая бдительно стоит на страже политических и экономических интересов страны. Сегодняшние пограничники с честью и достоинством несут и приумножают воинскую славу, боевые традиции, унаследованные от наших отцов и дедов, ставя надежный заслон трансграничной преступности, международному терроризму и экстремизму, незаконной миграции, нарушениям территориальной целостности и суверенитета страны», - отмечается в сообщении Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

Необходимо также отметить, что защита Государственной границы заключается в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан в пограничном пространстве и осуществляется Правительством Республики Казахстан и уполномоченными органами путем принятия ими в пределах своей компетенции политических, правовых, организационных, экономических, пограничных, военных и иных мер.

О своей службе пограничники скромно отмечают , что на них возложена большая ответственность защищать и оберегать каждый метр родной земли.

Фото: ustinka.kz