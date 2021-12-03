День подписчика проводит столичный филиал АО «Казпочта»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня столичный филиал АО «Казпочта» проводит торжественное мероприятие «День подписчика» с целью призвать горожан активно подписываться на печатные издания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках подписной кампании идет подписка на газеты и журналы. Первым подписавшимся жителям города также предусмотрены подарки и призы.

«Сегодня мы проводим традиционное и любимое для нас мероприятие. День подписчика для нас - это долгожданный праздник. Ничто не заменит ценность и значимость печатного слова. Как бы мы не пользовались интернет ресурсами, все мы любим запах свежего печатного издания. Просим вас принимать активное участие в нашем празднике», - отметила директор столичного филиала АО «Казпочта» К. Сагадаткызы.

Свою печатную продукцию сегодня представили газеты «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», «Вечерняя Астана», «Төртінші билік», журнал «National Geographic Kazakhstan».

Среди гостей мероприятия также провели интересную викторину.

«В прошлом году не удалось провести. Но в этом году пандемия немножко отступает. Я надеюсь, что сегодня мы сможем собрать как можно больше подписчиков. Существуем больше века. Желаю плодотворной работы и всем коллегам желаю собрать как можно читателей», - сказал заместитель главного редактора «Казахстанской правды» Сабит Молдыбай.

По словам главного редактора газеты «Төртінші билік» Толемырза Балтабаева, газета развивалась благодаря работе «Казпочты».

«Мы стали узнаваемыми благодаря «Казпочте». Отличительная особенность нашей газеты в том, что во всех уголках страны филиалы «Казпочты» раздают жителям нашу газету. Знаю каждого сотрудника компании, интересуюсь, какими темпами охватываем аудиторию», - отметил он.



