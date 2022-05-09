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День Победы - яркий символ героизма народа - Нурсултан Назарбаев
9 Мая 2022 11:35

День Победы - яркий символ героизма народа - Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Уважаемые казахстанцы!

Примите мои самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Этот день является ярким символом героизма народа, его единства и несокрушимости духа.

Сегодня мы вспоминаем погибших на полях сражений и чествуем доживших до наших дней. Их ратный и трудовой подвиг стал примером доблести и мужества, верной любви к своему народу и своей стране.

Победа в самой кровавой войне 20 века досталась нам дорогой ценой, и наш общий долг – беречь священную память о погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.

Подвиги и свершения наших предков служат надежной опорой нам и в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру в то, что единство, патриотизм, величайшая стойкость и любовь к Отечеству дают силы преодолеть любые трудности, чтобы обрести счастливую и благополучную жизнь.

В этот праздничный день примите мои пожелания крепкого здоровья, добра, мира и процветания!


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