Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
День Победы в Узбекистане отмечают 236 ветеранов
9 Мая 2022 19:18

День Победы в Узбекистане отмечают 236 ветеранов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ветеранов на торжественном мероприятии в парке Победы поздравил президент республики Шавкат Мирзиеев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

По данным Министерства обороны Узбекистана, в годы войны на фронт мобилизовано 1 млн 951 тыс. человек, или каждый третий житель республики. Погибло свыше 538 тыс., более 158 тыс. пропали без вести. Согласно последним данным, в Узбекистане осталось 236 участников Второй мировой войны.

Президент Узбекистана поздравил ветеранов и возложил цветы к монументу «Ода стойкости» в столичном парке Победы.

«Ода стойкости» - мемориал, установленный в честь всех матерей, женщин, которых война лишила детей, мужей и близких. Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее преданных невестках и оставшихся сиротами внуках.

«Сегодня, стоя в этом Парке Победы, я искренне поздравляю наших уважаемых ветеранов и весь наш народ с этим праздником. В такие моменты мы вспоминаем о наших героических предках и преклоняемся перед их мужеством. Их многогранный жизненный путь, посвященный делу мира и свободы, является великим и неподвластным времени наследием для будущих поколений», - сказал Шавкат Мирзиеев.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в канун 9 мая участникам войны, бывшим узникам нацистских лагерей и жителям блокадного Ленинграда полагается по 15 млн сумов ($1350).

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Память павших в ВОВ солдат почтили в Караганде
Мечтаю навестить двоюродного брата в Словакии - ветеран Джапаш Кашеков
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточного побережья Тайваня
Благодаря героическому подвигу наших предков в стране царит мир – аким Нур-Султана
Шесть ветеранов ВОВ проживают в Мангистауской области
Меня воспитала школа Жас улан – ровесник Вооруженных сил Казахстана
Президент РК направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы
Руководство Администрации Президента возложило венок к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Популярное
Полицейских СКО наградили за спасение людей
Люди с огромной силой духа и глубоким патриотизмом – Даниал Ахметов о ветеранах ВОВ
Медалью за мужество награжден пожарный из Караганды
Шесть человек погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Дети утонули в яме с водой в Мангистауской области
Сотрудники акмолинского ДУИС почтили память павших в боях
Восемь сел переименовали в ЗКО
Всего лишь несколько дней не дожил до праздника Победы ветеран ВОВ в Алматинской области
Концерт во дворе дома устроили для ветерана полицейские СКО
Кинозал под открытым небом и развлечения запустили в центре QYZYLJAR ART в Петропавловске
Трудоустройство в Англии обещал аферист из Туркестана
Казахстанские металлурги поздравили ветеранов ВОВ
Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Латвии в товарищеском матче
Архив