День Победы отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в этом году отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот знаменательный день мы вспоминаем подвиги тех, кто ценой собственной жизни завоевал победу. По состоянию на 1 мая этого года в Казахстане проживают 222 участника Великой Отечественной войны (ВОВ) и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2 413 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 4 человека; труженики тыла – 57 436 человек.

За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

Накануне Победы Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоено звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» участнику Парада Победы Гапичу Ивану Степановичу и Каймолдину Абдыгали.

Иван Гапич - ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске. Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.

Абдыгали Каймолдин - ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области. Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года. После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем – в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза «Турксиб», откуда ушел на заслуженный отдых.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. После этого президентский оркестр исполнил Государственный гимн, рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев побеседовал с ветеранами. Президент поздравил их с Днем Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия.

В День Победы запланирован рабочий визит Главы государства в Россию. В Тверской области Президент посетил Ржевский мемориал и почтил память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны. Глава государства также посетил братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 тысяч солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

9 мая по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.

Память героев ВОВ чтят и в зарубежных странах. К примеру, В Узбекистане почтили память героя Советского Союза Ильяса Уразова. Памятное мероприятие в честь100-летия героя Великой Отечественной войны прошло в преддверье 9 Мая, отмечающегося в Узбекистане как День памяти и почестей.

День памяти прошел на родине Ильяса Уразова в Янгиюльском районе Ташкентской области, где в его честь названа школа и установлен памятный бюст. В мероприятии приняли участие жители района, родственники, ветераны-интернационалисты, военнослужащие, представители казахской диаспоры и школьники.

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице запланировано проведение более 50 разноплановых мероприятий. Учреждения города готовят концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое.

Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни являются одними из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

В Астане проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны, которые единовременно получат по 1,5 млн тенге. Самому старшему из 10 проживающих в столице ветеранов ВОВ - 103 года, самому младшему - 97 лет.

Также 436 человек, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, кроме участников и инвалидов ЧАЭС, получат по 120 750 тенге. В их числе 13 военнослужащих, проходивших службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетние узники концлагерей, военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения.

Ветеранам боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) - военнослужащим, выполнявшим задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – предусмотрены выплаты в размере 35 МРП – это 120 750 тенге. Их в столице 899 человек.

Труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруги умерших инвалидов ВОВ получат к 9 Мая по 11 МРП, а точнее 37 950 тенге.

Также, столичным ветеранам ВОВ дополнительно выплатят соцпомощь в размере 800 тысяч тенге ко Дню Победы. Соответствующее решение городского маслихата размещено на портале Открытые НПА.