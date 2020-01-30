День платка отметили в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее впервые отпраздновали международный день платка, который ежегодно отмечается 1 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Праздник состоялся в стенах литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. Главными гостями вчера стала молодежь города. Члены казахского культурного центра «Айша Биби» показали школьникам и студентам старинные головные уборы и платки казахских женщин. Всего на выставке были представлены более 30 экспонатов. Среди них не только платки, но и такия, кимешек-шылауыш, саукеле.
«На выставке мы представили платки в основном ХХ века. Это платки моей мамы и тетушек. Теплые платки изготовлены из плотной цветной ткани. Есть еще российские платки, мужчины их покупали своим женам на ярмарках. Их носили наши матери и бабушки. У всех народов головной убор считался оберегом. Мы хотели рассказать молодежи о значении головных уборов. В детском возрасте девочка носит красивую такию с перьями, когда девушка замуж выходит, надевают саукеле, а потом свекровь надевает снохе на голову белый платок. Все эти головные уборы передаются из поколения в поколение», - рассказала руководитель казахского культурного центра «Айша Биби» Айман Бокбасарова.
Заведующая сектором экскурсионно-массовой работы музея Салтанат Сексембаева добавила, что платок как предмет одежды встречается у всех народов и считается символом нравственности, чистоты и скромности, а также всегда выступал показателем социального статуса обладательницы.
В ходе праздника народный фольклорный ансамбль культурного центра «Айша Биби» исполнил народные казахские песни.
Фото: Инфоцентр г. Семей
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