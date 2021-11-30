НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2011 году в Казахстане появился новый государственный праздник – День Первого Президента. На пленарном заседании Сената Парламента РК 10 декабря был принят Закон «О внесении дополнения в Закон РК «О праздниках в Республике Казахстан». На его основании с 2012 года ежегодно отмечается этот праздник, передает МИА «Казинформ».

Текст Закона был настолько краток, что можно здесь привести его полностью: «Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» следующее дополнение: статью 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его подписания».

«Именно в это день был избран Первый Президент, был установлен институт президентства Республики Казахстан, оказав неоспоримое влияние на весь ход и развитие нашей государственности. Отдадим должное этому», – сказал выступивший с докладом один из разработчиков законопроекта сенатор Анатолий Башмаков.

Принятие этого Закона означало признание выдающихся заслуг Первого Президента - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева перед республикой, признание его основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Можно напомнить, что 1 декабря 1991 года за Нурсултана Назарбаева отдали свои голоса 98,7% избирателей. Это было всенародное голосование, а до этого Н. Назарбаев занимал пост Президента Казахской ССР по результатам голосования депутатов Верховного Совета КазССР 24 апреля 1990 года. То есть, 1 декабря – одна из важнейших дат в новейшей истории нашей страны, поскольку первые всенародные президентские выборы стали неоспоримым выражением и доказательством общеказахстанского единства.

Отмечая этот праздник, казахстанцы еще раз вспоминают о мудрости и дальновидности своего Первого Президента. Нурсултан Назарбаев в самые сложные периоды истории суверенного Казахстана умел находить самые взвешенные и ответственные решения, благодаря которым наша страна является образцом национального согласия, стабильности и динамичного развития.

Также можно сказать, что 1 декабря 1991 года казахстанский народ сделал еще один очень важный выбор – в пользу президентской формы правления. Обладая всей широтой президентских полномочий, Нурсултан Назарбаев смог сделать все для стабилизации экономической ситуации, удержания страны от обострения межэтнических противоречий, создания в стране рыночной экономики, вхождения Казахстана в международное сообщество в качестве его равноправного и авторитетного члена.

Первые же шаги Нурсултана Назарбаева после всенародного избрания на пост Президента Казахстана показали его твердую решимость вести страну по пути создания суверенного, современного, динамично развивающегося государства с социально ориентированной экономикой.

Сразу после выборов Н. Назарбаев подписал закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. А через две недели после выборов - 16 декабря 1991 года - Верховный Совет республики провозгласил государственную независимость Казахстана, что означало провозглашение Казахстана суверенным государством.