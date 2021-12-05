День Первого Президента, ревакцинация и новый штамм «омикрон» - итоги уходящей недели в РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию, День Первого Президента, вакцинация и ревакцинация, а также новый опасный штамм коронавирусной инфекции. О том, что происходило в стране и чем запомнилась уходящая неделя в Казахстане – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Президент в Швейцарии: встречи, международные отношения, торговля и инвестиции





Начало уходящей недели ознаменовалось официальным визитом Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию.

В ходе поездки Глава государства провел ряд встреч. Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, где обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения.

Также Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ, где отметил критическую важность борьбы с пандемией COVID-19. Специальная сессия проводится лишь во второй раз в истории ВОЗ, и этот факт отражает значимость данной проблемы.

Принял участие Глава государства и в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве, где обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Швейцарией. По его словам, Швейцарская Конфедерация уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана.

В Женеве также обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Всемирной торговой организацией, в том числе в контексте председательства нашей страны на 12-й Министерской конференции ВТО.

Одной из главных встреч в ходе официального визита Касым-Жомарт Токаева в Швейцарию стало проведение переговоров с Президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Главы государств обсудили состояние и перспективы казахстанско-швейцарского многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой сферах.

Лидеры двух стран отметили наличие большого потенциала для совместной работы в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, машиностроения, фармацевтической промышленности и «зеленых» проектов. По завершении переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений.

Новый штамм и ревакцинация





В начале уходящей недели новый штамм коронавируса заявлен главной темой совещания стран «Большой семерки», созванных Великобританией, председателем клуба семи, для обсуждения глобальной санитарной ситуации. «Омикрон» был также включён Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения, он прибыл в Европу из ЮАР. Многие страны мира ограничивают или останавливают авиасообщение с этой страной и ее ближайшими соседями по континенту.

Меры по недопущению завоза нового штамма заранее предприняли в Казахстане. Стало известно о том, что в декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «омикрон».

На заседании Межведомственной комиссии принято решение с 3 декабря текущего года ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Также в обязательном порядке вводится наличие обязательного ПЦР теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «омикрон»: на сегодняшний день – это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада.

Между тем, в Казахстане продолжается вакцинация и ревакцинация населения от КВИ. К слову, именно ревакцинация, по мнению главного медицинского советника Президента США доктора Энтони Фаучи, обеспечивает надежную защиту от нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название «омикрон».

На сегодняшний день в Казахстане провакцинировано от COVID-19 более 40% населения. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, выступая на заседании Правительства. По его словам, продолжается вакцинация населения против КВИ. Первым компонентом привито более 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76,6%, или 46,2% от численности населения, вторым компонентом привито более 8 млн человек с охватом 70,8% подлежащего взрослого населения, или 42,7% от численности населения.

Глава Кабмина Аскар Мамин в ходе заседания Правительства отметил необходимость обеспечения должного охвата населения вакцинацией и ревакцинацией и поручил этот вопрос держать на контроле.

Что касается нового штамма «омикрон», то по информации Минздрава в Казахстане он пока не выявлен.

«На сегодняшний день в Казахстане штамм «омикрон» не выявлен. Работа по секвенированию вируса продолжается. Мы проводим эту работу на регулярной основе. Было принято дополнительное решение на заседании Правительства - продолжить и активизировать работу секвенации этих штаммов. Результаты в ближайшее время в третьей декаде декабря с учетом длительности проведения этих процедур будем знать», - сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов.

День Первого Президента





Уходящая неделя также запомнилась государственным праздником – Днем Первого Президента РК, который появился в Казахстане в 2011 году.

Отмечая этот праздник, казахстанцы еще раз вспоминают о мудрости и дальновидности своего Первого Президента. Нурсултан Назарбаев в самые сложные периоды истории суверенного Казахстана умел находить самые взвешенные и ответственные решения, благодаря которым наша страна является образцом национального согласия, стабильности и динамичного развития.

С праздником казахстанцев и Елбасы одним из первых поздравил Владимир Путин, который отметил вклад Нурсултана Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений. Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с 30-летием победы на первых всенародных выборах Президента Казахстана отметил, что при нем Казахстан добился впечатляющих успехов, а его опыт будет востребован и в международных делах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В этот день в столице, ровно, как и в регионах Казахстана, отмечают этот праздник. К примеру, в праздничный день Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты – 155x79мм», - сообщили в Нацбанке.

В регионах в этот день награждали отличившихся сотрудников полиции. Такие торжественные мероприятия прошли в столице, Актюбинской и Костанайской областях.

В Алматы день Первого Президента РК отметили концертом в хореографическом училище. В концертной программе были представлены около 20 ярких номеров: вариации из балета Л. Минкуса «Дон Кихот», народные танцы, постановки современной хореографии, а также самый известный детский номер «Королевские пингвины».

На востоке Казахстана в День Первого Президента РК 90 семей получили ключи от новых квартир.

По-своему этот день отметили учреждения страны. К примеру, столичный аэропорт показал редкие архивные фотографии. В День Первого Президента Республики Казахстан АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» исполнилось ровно 90 лет. В этот день, 1 декабря 1931 года началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском (День образования предприятия). В честь этой даты, столичный аэропорт показал редкие архивные фотографии из истории строительства терминалов, которые вошли в специально изданный фотоальбом к праздничной дате.

В честь праздника в Бразилии состоялась презентация книги Елбасы «Казахстанский путь». Издание было приурочено к 30-летию Независимости Казахстана и Дню Первого Президента страны.

В этот день также в Музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, расположенном в Нур-Султане, где хранятся различные экспозиции, представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития независимого Казахстана. Здесь собраны и необычные экспозиции - личные вещи Елбасы в виде костюма, ручек, и подарков.

Новый минимальный порог достаточности





В Казахстане увеличены пороги минимальной достаточности на 2022 год. Как сообщили в ЕНПФ, величины порогов минимальной достаточности рассчитываются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата (МЗП), минимальная пенсия (МП), величина прожиточного минимума (ПМ), которые ежегодно индексируются. В связи с этим расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей.

Позже в Министерстве труда рассказали, почему повысились пороги достаточности в ЕНПФ при изъятии пенсионных средств.

Прокомментировал повышение порога и председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов.

Как пояснил Жанат Курманов, Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что «порог минимальной достаточности пенсионных накоплений - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете».

Пороги минимальной достаточности (ПМД) ежегодно пересчитываются согласно методике, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года №1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года), и публикуются в СМИ.

«В связи с изменением данных показателей, в соответствии с действующим постановлением Правительства с 1 января 2022 года, пересчитаны величины ПМД, выше которых граждане могут использовать часть своих сбережений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям», - заключил он.

В ЕНПФ даже посчитали число казахстанцев, кто при новых расчетах сможет снять свои пенсионные накопления.

«По состоянию на 1 ноября, общее количество вкладчиков, имеющих пенсионные накопления с необходимой суммой, доступной для использования к 2022 году, составляет 582 тысячи человек. Общая сумма накоплений, доступной к изъятию, составляет около 901 млрд тенге», - рассказал председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов.

Из них количество граждан, имеющих накопления свыше размера порога минимальной достаточности на 2022 год, составляет около 151 тысячи человек, с общей суммой накоплений, доступной к изъятию, около 540 млрд тенге.

Чемпионы и победители: спортивные достижения недели





На неделе стало известно о том, что казахстанский спортсмен, победитель Паралимпийских игр Токио-2020 Давид Дегтярев стал чемпионом мира по парапауэрлифтингу среди мужчин до 54 кг, подняв штангу весом 178 кг.

«Я очень рад и доволен своим результатом. Мы провели хорошую подготовку перед чемпионатом мира. После Токио-2020 я успел отдохнуть и набраться сил. В первом раунде поднял 175 кг, во втором раунде - 178 кг и в третьем - поднял 186 кг, но последний вес не засчитали по техническим причинам. Хочу выразить благодарность тренеру, семье, друзьям, Национальному Паралимпийскому Комитету РК и всему народу Казахстана за поддержку и веру в меня», - поделился своими эмоциями чемпион.

Медали на этой неделе Казахстану принесла и сборная Казахстана по бадминтону, участвовавшая в турнире в Ботсване. В нем приняли участие более 100 спортсменов из Индии, Ботсваны, ЮАР, Уганды, Замбии, Зимбабве, Лесото, Мозамбика и других стран.

Честь нашей страны защищали Дмитрий Панарин, Артур Ниязов, Айша Жумабек и Камила Смагулова под руководством главного тренера сборной Аскара Орманова. Итогом стали «золото» и «серебро» в смешанной парной категории, «серебро» в мужской парной категории, «серебро» в женской парной категории и две «бронзы» в женской одиночной категории.

Успешное выступление показала и казахстанка Жанбота Алдабергенова, которая завоевала «серебро» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике, а казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей чемпионата Азии среди юниоров и еще четыре медали во второй день этапа.

А вот в боксе нашему бойцу не повезло. Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-5) выступил на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 31 в Лас-Вегасе (США) и проиграл своему сопернику Манелу Капе. Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Капе нокаутом в первом раунде.