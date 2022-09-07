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День Первого Президента планируют исключить из числа государственных праздников

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Сентября 2022, 14:58
День Первого Президента планируют исключить из числа государственных праздников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект, в котором есть норма, направленная на исключение Дня Первого Президента из числа государственных праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внесение соответствующих поправок депутаты предложили в проекте закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры.

«Депутатами во исполнение поручения Главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» внесены следующие поправки: определить 25 октября Национальным праздником – День Республики; установить 16 декабря – Днем Независимости как государственный праздник», - заявил Жанарбек Ашимжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, как озвучил депутат, предлагается определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников.

В кулуарах пленарного заседания Мажилиса министр культуры и спорта дал уточняющие комментарии по поводу исключения Дня Первого Президента из числа государственных праздников.

«Это будет как День государственных символов. Примерно такой же праздник будет, остается. Если существует такой праздник, то соответствующие мероприятия будут проводиться. В целом, реформа всех государственных праздников, в том числе возвращения Дня республики поддерживается», - прокомментировал Даурен Абаев.

Ранее министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил, что что День Республики станет выходным днем. Ведомство подготовит концепцию празднования будущего национального праздника.

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