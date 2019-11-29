День Первого Президента отметили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Торжественное собрание, посвященное Дню Первого Президента, провели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав департамента полиции области, ветераны органов внутренних дел, представители общественных организаций и СМИ.

«Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев внес большой вклад в обеспечение справедливости и политической стабильности в обществе, в сохранение территориальной целостности страны, ее спокойствия, - сказал начальник департамента полиции полковник полиции Арман Оразалиев, поздравляя личный состав департамента и ветеранов с праздником. - Сегодня Казахстан стал общепризнанным в мире государством. Высокая заслуга Первого Президента в том, что Елбасы вывел нашу страну на новый уровень».

По традиции, в этот день лучшим сотрудникам полиции были вручены ведомственные награды.









За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в работе отмечено более 20 человек. Среди них звание полковника полиции досрочно присвоено первому заместителю начальника департамента полиции подполковнику полиции Бауыржану Удергенову, звание майора полиции - старшему инспектору-кинологу Центра кинологической службы ДП капитану полиции Леониду Аниськову, трое полицейских награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

Кроме того, ряд сотрудников полиции отмечены нагрудными знаками, почетными грамотами МВД и департамента полиции, благодарственными письмами и ценными подарками в виде наручных часов.





Завершил торжественное мероприятие праздничный концерт, составленный из произведений казахстанских композиторов о любви к Родине и патриотизме. Известная вокальная группа «Арлан» подготовила любимые песни Первого Президента Республики Казахстан «Үш Қоңыр», «Аспаптар әуені» и «Весна на Заречной улице», сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.





В декабре 2011 года на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят закон «О внесении дополнения в закон РК «О праздниках в Республике Казахстан». День Первого Президента Республики Казахстан учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой.







