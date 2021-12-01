День Первого Президента отметили в СИЗО Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Учреждении ЕЦ-166\1 Департамента УИС по городу Нур-Султану состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. В рамках данного мероприятия среди осужденных отряда хозяйственного обслуживания проведена концертная программа, наполненная вокальными номерами и стихотворениями осужденных, а также конкурс стенгазет и рисунков, посвященных Лидеру Нации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента УИС.

«Настоящий патриотизм выражается в поступках, в отношении людей к своей стране, своему народу. Тем удивительнее и приятнее было слушать стихотворения осужденных, наполненные искренней любовью к Родине и нашему Лидеру. Возможно с точки зрения филологии и лингвистики, эти строки не были идеальны, но с чисто человеческой точки зрения – они трогательны и красивы», - такими словами прокомментировал прошедшее мероприятие исполняющий обязанности начальника учреждения Асет Нурсейт.

Проведение таких мероприятий является одной из составляющих воспитательной работы, рассчитанной на приобщение подследственных и осужденных к культуре, развитию моральных качеств и духовной составляющей.

«Когда ведущими были объявлены стихотворные поздравления, написанные нашими подопечными, я не ожидала, что их будет там много. Из 45 осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, 16 человек представили свои стихотворения. В какой-то мере это показатель результативности нашей работы. Это означает, что наши усилия не пропадают зря, и нам удается помочь осужденным найти себя, осознать свое место в жизни и встать на путь исправления», - говорит начальник отряда отдела воспитательной и социально-психологической работы среди спецконтингента Айым Аубакирова.

«На мой взгляд, с профессиональной точки зрения, такие мероприятия необходимы для улучшения морально-психологического климата в отряде, что сегодня и было еще раз доказано. Осужденные смогли на время расслабиться, отвлечься от повседневных мыслей», - комментирует проведенное мероприятие инспектор-психолог группы психологического обеспечения Акмарал Макашева.