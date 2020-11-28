День Первого Президента Казахстана отметили в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Эфиопии провело семинар, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан, в котором приняли участие представители Министерства иностранных дел, научно-исследовательских институтов, средств массовой информации, а также студенты Университета Аддис-Абебы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

С презентацией о жизни и деятельности Елбасы выступил посол Казахстана Барлыбай Садыков. Было отмечено, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан осуществил успешные политические и социально-экономические реформы. Наша страна превратилась в современное, демократическое, развитое государство, входящее в группу 50-ти самых конкурентоспособных стран мира.

Особо отмечена роль Елбасы в укреплении международного мира и безопасности, его вклад в процессы ядерного разоружения и нераспространения, создание мер доверия и предотвращение конфликтов, миротворчество. Подчеркнута важность политики по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, толерантности и согласия в обществе.

Для участников семинара также была организована фотовыставка и был показан фильм, посвященный Елбасы.

Кроме того, 25 ноября текущего года в популярной эфиопской газете «The Capital» была опубликована статья, посвященная деятельности Елбасы. В ней отмечено, что международные инициативы Елбасы в сферах ядерного разоружения, борьбы с терроризмом и межцивилизационного диалога внесли значительный вклад в укрепление международного мира и безопасности. Под руководством Н. Назарбаева Казахстан установил отношения стратегического и расширенного партнерства с Россией, Китаем, США, ЕС, соседями по региону и дружественные отношения со всеми странами мира.