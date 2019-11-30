День Первого Президента Казахстана отметили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку, в Посольстве Республики Казахстан в Азербайджане, прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента РК, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, международных организаций, члены Общества дружбы «Азербайджан – Казахстан» и Клуба друзей, а также видные общественно-политические деятели страны.





В своем выступлении посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил: «Каждая историческая эпоха дает миру великих людей, которые влияли на инерцию исторических процессов и меняли ход событий. К числу таких личностей относится Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Он сумел трансформировать Казахстан в современное государство, вошедшее в группу 50-ти наиболее конкурентоспособных стран. Продолжая курс Елбасы, Президент Касым-Жомарт Токаев обеспечивает дальнейшее успешное развитие страны. Разработанная Н. Назарбаевым модель мира и общественного согласия стала неотъемлемой частью нашей политической культуры и получила признание как эталон гармоничного развития общества».

Он также подчеркнул, что Елбасы признан во всем мире как инициатор ЕАЭС, сторонник центральноазиатской, тюркской и евразийской интеграции. Добровольно сложив с себя полномочия Президента, он показал всему миру свою государственную мудрость как великий политик.

«Казахстан и Азербайджан объединяют многовековые узы дружбы, общность истории, языка, культуры и религии. Современные принципы взаимного доверия и стратегического партнерства были также заложены Н. Назарбаевым и Гейдаром Алиевым, который продолжен Президентом Ильхамом Алиевым. Президент К. Токаев придает особое значение дальнейшему укреплению всесторонних отношений с Баку. Елбасы принял участие в 7-м саммите Тюркского совета, где предложил разработать программу «Тюркское видение-2040» и повысить уровень Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации. Уверен, что эти инициативы получат поддержку, поскольку их практический смысл очевиден», - заметил дипломат.

«Предложение Н. Назарбаева о повышении ССТГ до Организации тюркских государств в Азербайджане было принято с большим энтузиазмом. Второй момент, на сегодня Н. Назарбаев является аксакалом всего тюркского мира, ведущей фигурой в политическом и историческом плане. Поэтому в Азербайджане имеется большое уважение к его авторитету. Более того, сейчас на пространстве Евразии происходят различные интеграционные процессы и сближение между государствами. На фоне общей напряженности в мире, страны Тюркского совета показывают желание укреплять отношения и максимально интегрироваться. Поэтому считаю, что это хорошая тенденция на фоне всего негатива, что есть. Президент Казахстана продолжает оставаться ключевой фигурой в интеграционных процессах в тюркском мире», - считает председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.





«Надо сказать, что Н. Назарбаев был инициатором переименования ОИК (Организация исламская конференция – прим. авт.) в ОИС (Организация исламского сотрудничества – прим. авт.). И вот достаточно успешный опыт этого, и эта организация переформатировалась именно при его непосредственном участии. В 2010 году в столице Казахстана председательствующий на саммите ОБСЕ Н. Назарбаев смог объединить огромное число государств в итоговой декларации, при том что был конфликт интересов. Опираясь на его колоссальный опыт председательства в таких масштабных международных структурах, опираясь на его знания (а он был у истоков формирования Совета сотрудничества тюркоязычных государств и имеет самое непосредственное отношение к развитию этой структуры), его предложение выглядит очень содержательно с практической точки зрения, поскольку оно создает возможность для развития этого совета и преобразования его в новую форму. Сегодня в нашей географии формируется несколько крупных объединений различной направленности. Чтобы эффективно взаимодействовать со всеми этими организациями и реализовать потенциал внутреннего развития, естественно, Тюрский совет нуждается в переформатировании, и инициатива Н. Назарбаева открывает такую дорогу. Азербайджан и Турция поддерживают эту идею, поскольку она перекликается с их внешнеполитической стратегией. Думаю, она найдет отклик и в Узбекистане», - отметил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Говоря о Нурсултане Назарбаеве, я всегда чувствую большую ответственность и уважение к той масштабной личности, которая долгие годы руководила Казахстаном и сейчас продолжает быть аксакалом всего тюркского мира. Хочу сказать, что инициативы, которые он выдвигал, все себя жизненно определяли, обосновывали и побеждали. Его предложение, озвученное на 7-м саммите Тюркского совета в Баку о повышении статуса Тюрского совета до Организации тюркоязычных государств, поддерживается азербайджанской интеллигенцией, активом нашего общества и другими. Думаю, это правильное решение, которое еще раз будет консолидировать наши братские народы», - сказал глава общества дружбы «Азербайджан - Казахстан» имени Гейдара Алиева Эльдар Гюнайдын.

«Идея Нурсултана Назарбаева о повышении ССТГ до уровня Организации поддерживается азербайджанской общественностью, а также она поддерживается и в других странах, поскольку в наших многочисленных наших поездках по другим странам видим поддержку», - отметил член «Клуба друзей» Казахстана, президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев.

Также участникам мероприятия был представлен юбилейный 20-й выпуск журнала «Мир Азербайджана», посвященный стране Великой степи и ее Елбасы.





Главным редактором журнала является президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмаилов.