День Первого Президента Казахстана отметили в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - День Первого Президента Казахстана отметили в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Турции.

«30 ноября в Анкаре (Турция) Посольством Республики Казахстан в Турции совместно с Ассоциацией по экономическому сотрудничеству евразийских государств «ЭкоЕвразия» была организована Конференция под названием «Роль Лидера нации Нурсултана Назарбаева в укреплении сотрудничества тюркоязычных государств», - говорится в сообщении.

В конференции приняли участие члены Великого Национального Собрания Турции, высокопоставленные официальные лица, представители интеллигенции, почетные профессора ведущих университетов страны, ученые и эксперты, представители казахстанских СМИ и казахской диаспоры.

Выступая на церемонии открытия, Посол Республики Казахстан в Турции Абзал Сапарбекулы отметил важные экономические и социальные реформы, международные политические инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева, которые были реализованы под его началом после обретения независимости.





«Для казахстанцев имя Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева ассоциируется с такими словосочетаниями как, «наше государство», «наша Родина» и «наше Отечество». «Насколько важен Мустафа Кемаль Ататюрк для Турции, Нурсултан Назарбаев имеет такую же важность для Казахстана», - сказал Абзал Сапарбекулы.

Посол Абзал Сапарбекулы подчекнул: «Чтобы понять Лидера Нации, необходимо обратить внимание на его детство и юность: Нурсултан Назарбаев, родившийся в простой семье, с раннего возраста начал активно участвовать в общественной жизни, и всегда был неравнодушен к судьбе своего народа».

Под руководством основателя государственности нашей страны, за 30 лет правления независимым Казахстаном, страна вошла в число 50 развитых стран мира; уровень бедности снизился в 20 раз, в то время как ВВП страны увеличился в 9 раз.

«Казахстан был государством с аграрной экономикой при советской власти, отныне наша страна является индустриальной страной, и является одной из самых развитых экономик постсоветского пространства, обеспечивающих экономическую, политическую и социальную стабильность региона», - подчеркнул Абзал Сапарбекулы.





Посол подчеркнул важность инициатив Елбасы по укреплению сотрудничества в тюркском мире.

Ректор Университета Каппадокии профессор Хасан Али Карасар также отметил, что все мировое сообщество стало свидетелем успехов Казахстана, которые страна достигла с момента прихода к власти Нурсултана Назарбаева.

Профессор Карасар затронул трагические страницы истории казахского народа, когда огромное число людей погибло от рукотворного голода, а еще одна часть была вынуждена покинуть родину. Спикер подчеркнул, что благодаря героизму казахского народа, выстоявшего перед лицом всех превратностей, и уникальности лидерских качеств Н. Назарбаева наша страна достигла высот, ставших гордостью всего Тюркского мира. А. Карасар также отметил, что Назарбаев не только сумел повести свой народ вперед, но и внес большой вклад в обеспечение глобальной безопасности, а также в тюркскую интеграцию.

Известные профессора, принявшие участие в мероприятии, также подчеркнули, что именно Н. Назарбаев выдвинул идею создания Тюркского совета, ставшего сегодня главным механизмом всестороннего сотрудничества между нашими странами. В этом контексте они поддержали присвоение Елбасы звания Почетного Председателя Тюркского совета, назвав этот шаг признанием его заслуг перед Тюркским миром.

Участники согласились с тем, что Казахстан оставил самые трудные годы позади и под руководством Н. Назарбаева занял достойное место на мировой арене. Также было отмечено особое отношение к Н. Назарбаеву Президента Турции Р.Т. Эрдогана, считающего Елбасы Аксакалом Тюркского мира и стратегическим союзником.

Присутствующие высказали мнение, что успехи Казахстана являются достижением всего Тюркского мира.

Мэр Мамакского района столицы Мурат Косе заявил, что Н. Назарбаев всегда ставил любовь к народу и Отчизне выше других интересов и именно благодаря этому вывел Казахстан в число наиболее развитых стран Азии. По его мнению, Назарбаев решает мировые проблемы и, как дальновидный политик, всегда думает о будущем.

Мероприятие продолжилось сессиями под заголовками «Роль Назарбаева в развитии Азии» и «Возвращение к культурным истокам и Назарбаев».

Также в рамках конференции профессор Университета Муглы им. Сыткы Кочмана Сердар Йылмаз рассказал о своей вышедшей недавно в свет книге под названием «Казахстан Назарбаева».

В целом, участники сошлись в мнении, что конференция, прошедшая на высоком уровне, стала еще одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества наших стран.



