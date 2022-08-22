День памяти Динмухамеда Кунаева прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел День памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Казахстана Динмухамеда Кунаева, передает МИА «Казинформ».

В рамках Дня памяти на кладбище Кенсай прошло поминовение, в центре города состоялось возложение цветов к его бюсту, в котором приняли участие родные и близкие Динмухамеда Кунаева, заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, представители общественности, жители города.

В этот же день в доме-музее Динмухамеда Кунаева прошла экскурсия по обновленным экспозициям. Специалисты провели восстановительные работы в музее в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля.

Открытие дома-музея после реставрации состоялось 19 апреля текущего года. К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы Международным фондом Динмухамеда Кунаева.











