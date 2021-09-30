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    18:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    День открытых дверей в поликлиниках Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второго октября в столичных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, пройдёт День открытых дверей для людей с особенными потребностями и пожилых горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Мероприятие организовано в рамках Международного дня пожилых людей. В предстоящую субботу с 8:00 до 16:00 часов для пожилых и граждан с особыми потребностями будут открыты двери всех столичных поликлиник.

    Горожане, входящие в эту категорию, могут пройти комплексное медицинское обследование, так называемый Check-up пакет, сообщает Управление общественного здравоохранения города.

    «Наше пожилое население и люди с особыми потребностями имеют доступ к медицинским услугам, им оказывается вся помощь в рамках ГОБМП и ОСМС. Приурочивая к Международному дню пожилых людей, мы выделили специально один день для них, чтобы они прошли полноценное обследование, могли проконсультироваться с узкими специалистами по своим заболеваниям. Уважать старших, бережно о них заботиться - наш долг», - подчеркнули в ведомстве.

    Обратиться можно будет в поликлинику по территориальному прикреплению. В некоторых из них планируют также провести небольшие поздравления с праздничной программой с соблюдением санитарных норм.


    Теги:
    Здравоохранение Астана Общество
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