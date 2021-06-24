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    21:25, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    День открытых дверей устроил департамент полиции Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области провели День открытых дверей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, в этот день здание департамента полиции Жамбылской области посетили две группы гражданского населения, а также сотрудники органов внутренних дел. В департаменте побывали волонтеры, студенты железнодорожного колледжа, молодые полицейские управления специализированной службы охраны МВД РК, приглашённые в разное время с учётом карантинных мер безопасности.

    «Почётными гостями стали представители семьи покойного ветерана Великой Отечественной войны, органов внутренних дел, полковника милиции в отставке Сауытбека Рысбаева», - отметили в ведомстве.


    Знакомство с областной полицией началось с представления современного вооружения и автотехники разного вида, находящихся в органах внутренних дел.

    Для всех присутствующих была продемонстрирована работа кинолога со служебной собакой по кличке «Лаки». Обученная собака с лёгкостью находит спрятанные взрывчатые вещества, опасные для жизни человека.


    Особый восторг гостей вызвало выступление сотрудников спецназа «Арлан», которые показали силовые приёмы при задержании и обезвреживании преступников.

    В завершение Дня открытых дверей в музее департамента полиции была проведена обзорная экскурсия, после которой в Книге отзывов семья Сауытбека Рысбаева оставила благодарственную запись. А в социальных сетях волонтёры и студенты выразили благодарность за организацию интересного и поучительного мероприятия, отметили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Жамбылская область Правоохранительные органы
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