День открытых дверей провели госорганы в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – День открытых дверей провели в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года встречи госорганов с населением проводились уже девять раз. Около 40 жителей приняли участие в десятом по счету общественном приеме граждан, который был организован в недавно построенном Доме культуры микрорайона Жумыскер. На вопросы граждан ответили специалисты самостоятельных отделов акимата города Атырау и коммунальных предприятий, дав консультации и разъяснив пути решения проблем. Кроме того, для оказания юридическо-правовой помощи гражданам в работе Дня открытых дверей приняли участие специалисты проектного офиса «Атырау адалдық алаңы» и члены специальной мониторинговой группы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.
По данным акимата, большинство вопросов от жителей касались жилья, мер социальной поддержки, земельных отношений, строительства дорог и общественного транспорта.
Как сообщает пресс-служба городского акимата, подобные встречи с населением будут проводиться регулярно в последнюю пятницу каждого месяца.
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