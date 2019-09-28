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27.09.2019 21:40
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27.09.2019 21:32
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День открытых дверей прошел в первом в ВКО центре реабилитации для детей с ДЦП
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - День открытых дверей прошел в первом в Восточно-Казахстанской области центре реабилитации и коррекции для детей с ДЦП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.
В рамках всемирного дня ДЦП специалисты центра реабилитации и коррекции «DEMEY» проводили бесплатные занятия лечебной физкультурой, эрготерапии, а также сеансы лечебного массажа для детей. Кроме того, бесплатно консультировали родителей дефектолог, реабилитолог и логопед.
В целом по Восточно-Казахстанской области около девятисот детей с таким недугом, в городе Усть-Каменогорске их шестьсот восемьдесят. Первый в области центр реабилитации и коррекции «DEMEY» открылся в августе, и теперь родителям особенных малышей больше не придется вывозить их за пределы региона для необходимого лечения и ухода.
«Мы выиграли грант - три миллиона тенге по государственной программе развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», и благодаря этой поддержке начали деятельность. Нам очень помогли в палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области», - рассказала директор центра Мадина Ауренова.
Идея открытия центра у Мадины Ауреновой появилась еще два года назад. Она не по наслышке знает, как тяжело бывает родителям и ребенку с ДЦП, так как сама воспитывает сына с таким диагнозом. По ее словам, на пути к реализации ее идеи вставали материальные проблемы и отсутствие хороших специалистов в городе. Оборудование для работы с детьми с ДЦП очень дорогостоящее, и собственными силами она не могла «потянуть» открытие центра. Сейчас в новом центре есть всё необходимое оборудование и работают специалисты, которых Мадина Ауренова самостоятельно отправляла в течение двух лет обучаться в другие города Казахстана.
«Изучив опыт врачей ведущих стран в этой сфере: России, Китая, Кореи, мы выяснили, что работа может быть эффективной только в том случае, когда проводится непрерывное и постоянное лечение. В штате центра семь сотрудников, здесь функционируют кабинет для медицинского массажа, кабинет ЛФК, кабинет эрготерапии и кабинет логопеда», - сообщила Мадина Ауренова.
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