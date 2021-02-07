День открытых дверей прошел в онкоцентре Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске в многопрофильном Центре онкологии и хирургии прошел День открытых дверей по профилактике онкологических заболеваний, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве сообщили, что пациенты имели возможность получить бесплатную консультацию онкологов различных профилей, в том числе и заведующих клинических отделений онкоцентра без направления врачей поликлиник.

«Предполагая, что население всегда живо откликается на наши приглашения принять участие в подобных мероприятиях, в онкоцентре предусмотрели особую и понятную систему навигации как для координаторов, так и для самих условно говоря пациентов. Вместо обычных талонов, выдавались цветные талоны по профилю приема онкологов – каждому профилю соответствовал определенный цвет талона, а у двери кабинета висели шары такого же цвета. Координаторы сопровождали каждого пациента до кабинета нужного врача», - рассказали в пресс-службе центра.

В течение 4-х часов было принято свыше 400 человек. Приходили семьями, приезжали из районов Глубоковского, Уланского, Шемонаихинского районов, Алтая, Риддера и, конечно же, жители областного центра.

«Более того, пришла супружеская чета, граждане РФ, жители Магадана. Выяснилось, что они приехали в гости к детям, проживающим в Усть-Каменогорске», - отметили в онкоцентре.

В ходе акции было выявлено 13 подозрений на злокачественные новообразования, предраковых – 42, других заболеваний, не связанных с онкологией - 189.

Отметим, в условиях пандемии по COVID-19 во время мероприятия строго соблюдались все необходимые противоэпидемиологические меры – социальная дистанция, обработка рук, термометрия, дезинфекция всех поверхностей, работали бактерицидные рециркуляторы воздуха, тем, у кого не было маски, при входе раздавались. Желающие могли измерить артериальное давление.