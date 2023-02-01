Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана

1 Февраля 2023, 14:51
День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре качества дорожных активов прошёл День открытых дверей для старшеклассников Республиканской физико-математической школы Астаны, передает МИА «Казинформ».

Сотрудники НЦКДА провели для ребят познавательную экскурсию по предприятию. Ученики посетили испытательные лаборатории, в которых определяется качество применяемых дорожных материалов. Большое впечатление на ребят произвела мобильная лаборатория на колесах. Удобна она тем, что обеспечивает точность и оперативность контроля качества, дает возможность осуществлять экспресс-анализ, как в городских, так и в полевых условиях.

День открытых дверей был организован в рамках меморандума между НЦКДА и РФМШ Астана. Цель мероприятия - наглядно показать детям, как определяют состояние дороги и поспособствовать профориентации будущих специалистов. Возможно, кто-то из них выберет автодорожную специальность.

По словам организаторов, проведение Дня открытых дверей становится традиционным для Национального центра качества дорожных активов.


Новости по теме
Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды
Вооруженного пистолетом и гранатой карагандинца задержали в Астане
Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК
Теги:
Читайте также
Электростимуляцию костей при переломах предлагают использовать ученики NIS Караганды
Гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля
Вооруженного пистолетом и гранатой карагандинца задержали в Астане
Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК
Президент посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района
Бесплатные лекарства на 17 млрд тенге получили астанчане в 2022 году
Курсы Coursera будут доступны студентам с марта - Саясат Нурбек
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
3 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей