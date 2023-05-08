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День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне

Автор:  
Рустем Кожыбаев
8 Мая 2023, 17:42
День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Во всех зарубежных посольствах города Вашингтона прошел День открытых дверей – «Passport DC». Как прошло это мероприятие в посольстве Республики Казахстан в США расскажет собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Passport DC» проводится ежегодно и является шестнадцатым по счету в этом году и первым после ослабления эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

Посольством акцент был сделан на казахской культуре и возможности поделиться с местными жителями традициями, обычаями и историей Казахстана.

Программа предусматривала проведение обряда «Беташар», национальных танцев и песен, исполнение музыкальных композиций на домбре.

Гостям была представлена казахская национальная одежда, где каждый желающий мог сделать себе фотографию на память.

Для отображения всей палитры казахских костюмов было проведено шоу-дефиле национальных нарядов, в котором приняли участие дети и взрослые. После была предоставлена возможность приобрести понравившуюся одежду.

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В посольстве были организованы экскурсии по павильонам с убранством юрты, казахскими национальными украшениями, посудой и литературой, где не только демонстрировались предметы и книги, но и объяснялось гостьям их история, значение и содержание.

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Отдельно необходимо отметить угощение основными национальными блюдами Казахстана. Каждый житель Вашингтона мог попробовать плов, манты, самсу, баурсаки, жент и курт. Угощение было предусмотрено во дворе посольства РК с США.

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Интерес местных жителей к культуре Казахстана был высок. До открытия мероприятия во внешнеполитическом ведомстве, снаружи уже стояла огромная очередь. За первых два часа «открытых дверей» казахстанское дипломатическое учреждение посетили более 500 человек.

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Американская семья Дэнн рассказала, что они пришли с детьми, чтобы узнать больше о Казахстане, национальных особенностях, культуре, традициях и кухне. Выставка вызвала у них большой интерес. Дети остались довольны впечатлениями и возможностью сфотографироваться в казахской национальной одежде.

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Мероприятие «Passport DC» в Вашингтоне поощряет людей узнавать о его разнообразном дипломатическом сообществе. В рамках мероприятия более 60 посольств в столице США приветствовали местное население в формате «Дня открытых дверей» с различными культурными мероприятиями. Жители узнают о других культурах и традициях благодаря национальной еде, моде, искусству и музыке.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Культура   США  
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