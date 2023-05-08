День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Во всех зарубежных посольствах города Вашингтона прошел День открытых дверей – «Passport DC». Как прошло это мероприятие в посольстве Республики Казахстан в США расскажет собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Passport DC» проводится ежегодно и является шестнадцатым по счету в этом году и первым после ослабления эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

Посольством акцент был сделан на казахской культуре и возможности поделиться с местными жителями традициями, обычаями и историей Казахстана.

Программа предусматривала проведение обряда «Беташар», национальных танцев и песен, исполнение музыкальных композиций на домбре.

Гостям была представлена казахская национальная одежда, где каждый желающий мог сделать себе фотографию на память.

Для отображения всей палитры казахских костюмов было проведено шоу-дефиле национальных нарядов, в котором приняли участие дети и взрослые. После была предоставлена возможность приобрести понравившуюся одежду.

В посольстве были организованы экскурсии по павильонам с убранством юрты, казахскими национальными украшениями, посудой и литературой, где не только демонстрировались предметы и книги, но и объяснялось гостьям их история, значение и содержание.









Отдельно необходимо отметить угощение основными национальными блюдами Казахстана. Каждый житель Вашингтона мог попробовать плов, манты, самсу, баурсаки, жент и курт. Угощение было предусмотрено во дворе посольства РК с США.

Интерес местных жителей к культуре Казахстана был высок. До открытия мероприятия во внешнеполитическом ведомстве, снаружи уже стояла огромная очередь. За первых два часа «открытых дверей» казахстанское дипломатическое учреждение посетили более 500 человек.

Американская семья Дэнн рассказала, что они пришли с детьми, чтобы узнать больше о Казахстане, национальных особенностях, культуре, традициях и кухне. Выставка вызвала у них большой интерес. Дети остались довольны впечатлениями и возможностью сфотографироваться в казахской национальной одежде.

Мероприятие «Passport DC» в Вашингтоне поощряет людей узнавать о его разнообразном дипломатическом сообществе. В рамках мероприятия более 60 посольств в столице США приветствовали местное население в формате «Дня открытых дверей» с различными культурными мероприятиями. Жители узнают о других культурах и традициях благодаря национальной еде, моде, искусству и музыке.