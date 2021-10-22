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    12:23, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    День открытых дверей по вопросам вакцинации прошел в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область третью неделю находится в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Местными властями принимаются все необходимые меры по предупреждению болезни. Особую тревогу также вызывает и снижение темпов вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

    Чтобы развеять опасения и получить ответы на все вопросы горожан, управлением здравоохранения организована встреча ведущих специалистов медицины с населением.

    На мероприятии горожане ознакомились с текущей эпидемиологической ситуацией по заболеваемости, получили ответы на интересующие вопросы, а также получили консультацию у профильных специалистов. Кроме того, нескольким пациентам было назначено обследование в организациях здравоохранения.

    Наибольшее количество посетивших День открытых дверей – пациенты с неврологическими заболеваниями. Многие из них – c последствиями после COVID-19 .

    По словам главного внештатного невропатолога, заведующего неврологическим отделением Многопрофильной областной больницы Макшарипа Мартазанова, бороться с постковидными осложнениями намного сложнее чем вакцинироваться.

    «Тема безусловно набила у людей оскомину и тем не менее без этой проблемы мы никуда. Постковидный синдром в первую очередь поражает нервную систему. По последним данным такие случаи встречаются у 80%. Эти нарушения гораздо опаснее и ведут за собой шлейф проблем, с которыми потом к нам обращаются. Справиться со всеми этими последствиями, а также предупредить их, мы сможем благодаря вакцинации. Другого идеального средства от COVID-19 на земном шаре человечество не придумало», - отметил спикер.

    Не упустил возможность получить консультацию у опытных врачей в своей области и 84-летний житель областного центра Владимир Рыбинский.

    «Сегодня о коронавирусе идет большая полемика. Люди до сих пор не понимают важность вакцинации. Сегодня самое главное, чтобы сохранить себя, семью, окружение – нужно вакцинироваться. Несмотря на свой возраст я получил обе прививки. Главное – не нужно бояться», - поделился мнением пенсионер.

    Там же на месте проведения встречи во Дворце культуры был организован и прививочный пункт вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК Акмолинская область
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