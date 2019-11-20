День открытых дверей для школьников Тараза провели в РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Воспитание подрастающего поколения такая же важная задача, как защита Отечества и укрепление боеготовности, считают в Региональном командовании «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе армейского ведомства, военнослужащие 5-й механизированной бригады РгК «Юг» провели День открытых дверей для школьников Тараза.

«Для воинской части это традиционно, - пояснила руководитель пресс-службы РгК «Юг майор Дина Мухаринова. - Здесь регулярно проводят для детей экскурсии, демонстрируют им вооружение и военную технику, рассказывают о военной службе. На этот раз в воинской части побывали учащиеся сразу пяти учебных заведений города Тараза, школ и колледжей, а также военно-патриотического клуба «Ақ сұңқар». Для них были развернуты мини-экспозиции с образцами стрелкового оружия, состоялась экскурсия по парку боевых машин. Военнослужащие продемонстрировали юным гостям военную амуницию и различные виды специальной военной формы».

Руководители школьного предмета «Начальная военная подготовка», сопровождавшие учащихся, заверили, что после визитов в воинские части у подростков повышается интерес к урокам НВП, укрепляется дисциплина. Знакомство с условиями военной службы позволяет детям своими глазами увидеть то, что они изучают в теории. И у многих появляется стремление служить в армии.

«С уверенностью могу сказать, что у многих наших военнослужащих в свое время желание служить в армии родилось вот в такие же моменты соприкосновения с армией, - отметил военный психолог войсковой части 85395 майор Саянбек Ахметов. - Была ли это экскурсия в часть, или в школе встречу провел офицер, или просто сосед-солдат вернулся из армии. В любом случае личное знакомство - это самый лучший способ увидеть и узнать интересное об армии, представить себя в качестве военнослужащего».

В числе гостей 5-й механизированной бригады вошли воспитанники военно-патриотического клуба «Ақ сұңқар», для которых посещение воинской части стало привычным делом, потому как клуб является подшефным для бригады. «Ақ сұңқар» создан при содействии военнослужащих, и многие занятия клуба проводятся на территории части.

«Забота о воспитании подрастающего поколения для нас такая же важная задача, как защита Отечества и укрепление боеготовности, - заверяет начальник штаба войсковой части 85395 подполковник Марат Шахашов. - Мы хотим, чтобы эти ребята выросли настоящими патриотами и уважали профессию военнослужащих. И стараемся привить им чувство патриотизма, проводя подобные экскурсии и рассказывая подросткам о том, насколько интересна военная служба».