День открытых дверей прошел в музее Президентского центра
Президентский центр Управделами Президента Республики Казахстан организовал день открытых дверей «Я поведу тебя в музей», посвященный празднованию Международного дня музеев, передает агентство Kazinform.
Международный день музеев празднуется 18 мая во всем мире с 1977 года. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, просвещают, организуют тематические лекции, экскурсии и многое другое.
Гостями мероприятия стали уланы Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Для них была подготовлена специальная программа, нацеленная на ознакомление с культурным и политическим наследием страны, героическими страницами отечественной истории, укрепление патриотических чувств и духовных ценностей, а также на пробуждение интереса учащихся к исследовательской деятельности.
Будущие военные стали участниками музейных уроков и тематических экскурсий. Во время проведения музейных занятий именно экспозиции становятся проводником в конкретную тему. Для более полного погружения слушателей в атмосферу из фондов музея извлекаются интереснейшие экспонаты, которые дают возможность детям прикоснуться к истории, закрепить и углубить знания, причем музейный предмет выступает здесь не только как иллюстрация, но и как источник для изучения.
На уроке «Қазақтың музыка өнері», проходившем в интерактивном зале музея, уланы ознакомились с историей кобыза, домбры и жетыгена, узнав много интересных фактов об особенностях казахских национальных инструментов. Узнали о жизни и творческом наследии прославленных казахских композиторов и музыкантов.
В музейном зале «Казахстан в мировом сообществе» проходил урок «Институт батырства: традиции, статус и вооружение», в ходе которого слушатели узнали о традиции дарения оружия, ее истории и особенностях, ознакомились с представленными в экспозиции коллекциями оружия. Раскрыв понятие «бес кару», лектор рассказала о пяти видах оружия казахского батыра и институте батырства в целом.
В заключение для гостей была проведена экскурсия по фондовой выставке «Огнестрельное оружие: пистолетная история», посвященной Дню защитника Отечества Республики Казахстан, Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова.
На выставке в разделах «Герои Великой Отечественной войны», «Коллекция пистолетов из фондов Президентского Центра УДП РК» и «Вооруженные силы Республики Казахстан» представлены уникальные образцы исторического и современного оружия из музейного собрания Президентского центра.
Юные посетители остались под большим впечатлением от увиденного.
— Музей оставил только положительные впечатления, столько разнообразных экспонатов здесь находится, но больше всего мне понравилось держать в руках настоящее клинковое оружие, сразу ощущаешь ту силу и нерушимый дух, присущие нашим воинам батырам. А еще было вдвойне интересно увидеть архивные документы, относящиеся к деятельности первого министра обороны Казахстана Сагадата Кожахметовича, чье гордое имя носит наше учебное заведение, — поделился своим мнением улан 3-ей роты 3-го взвода Военного колледжа имени С. Нурмагамбетова Даниял Куанышев.