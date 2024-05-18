День открытых дверей прошел в музее Президентского центра

Президентский центр Управделами Президента Республики Казахстан организовал день открытых дверей «Я поведу тебя в музей», посвященный празднованию Международного дня музеев, передает агентство Kazinform.

Международный день музеев празднуется 18 мая во всем мире с 1977 года. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, просвещают, организуют тематические лекции, экскурсии и многое другое.

Гостями мероприятия стали уланы Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Для них была подготовлена специальная программа, нацеленная на ознакомление с культурным и политическим наследием страны, героическими страницами отечественной истории, укрепление патриотических чувств и духовных ценностей, а также на пробуждение интереса учащихся к исследовательской деятельности.

Будущие военные стали участниками музейных уроков и тематических экскурсий. Во время проведения музейных занятий именно экспозиции становятся проводником в конкретную тему. Для более полного погружения слушателей в атмосферу из фондов музея извлекаются интереснейшие экспонаты, которые дают возможность детям прикоснуться к истории, закрепить и углубить знания, причем музейный предмет выступает здесь не только как иллюстрация, но и как источник для изучения.

На уроке «Қазақтың музыка өнері», проходившем в интерактивном зале музея, уланы ознакомились с историей кобыза, домбры и жетыгена, узнав много интересных фактов об особенностях казахских национальных инструментов. Узнали о жизни и творческом наследии прославленных казахских композиторов и музыкантов.

В музейном зале «Казахстан в мировом сообществе» проходил урок «Институт батырства: традиции, статус и вооружение», в ходе которого слушатели узнали о традиции дарения оружия, ее истории и особенностях, ознакомились с представленными в экспозиции коллекциями оружия. Раскрыв понятие «бес кару», лектор рассказала о пяти видах оружия казахского батыра и институте батырства в целом.

В заключение для гостей была проведена экскурсия по фондовой выставке «Огнестрельное оружие: пистолетная история», посвященной Дню защитника Отечества Республики Казахстан, Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова.

На выставке в разделах «Герои Великой Отечественной войны», «Коллекция пистолетов из фондов Президентского Центра УДП РК» и «Вооруженные силы Республики Казахстан» представлены уникальные образцы исторического и современного оружия из музейного собрания Президентского центра.

Юные посетители остались под большим впечатлением от увиденного.