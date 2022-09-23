День осеннего равноденствия: день равен ночи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 23 сентября 2022 года, на Земле наступил день осеннего равноденствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекло небесный экватор и перешло из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Южном - весна.

Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия.

Равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. В этот день осенью наше светило восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи, сообщает сайт Московского планетария.

Дней равноденствия два в году – весеннее равноденствие наступает 21 марта, когда восточные страны празднуют Наурыз - новый день, и осеннее равноденствие, наступившее в этом году 23 сентября.

Уже с завтрашнего дня световой день будет уменьшаться, а ночь становиться длиннее. Например, сегодня, 23 сентября 2022 года, в Астане Солнце взошло 07:01, заход Солнца в 19:11, длина дня составит 12:10. А уже завтра, в субботу, 24 сентября, солнце взойдет на две минуты позже и уйдет за горизонт на две минуты раньше, в итоге световой день уменьшится на 4 минуты. На столько же увеличится длина ночи.

Согласно народным приметам, каким будет день осеннего равноденствия, такой же будет и вся осень. Теплая и сухая погода в этот день обещает также не холодную зиму.

