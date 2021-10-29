День опекуна отпраздновали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь праздника, который в Казахстане отмечают в последний четверг октября, состоялась встреча приемных родителей, попечителей, патронатных воспитателей и наставников со всего региона. Людей, для которых чужих детей не бывает, поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, торжественный прием прошел в неформальной обстановке. Обращаясь ко всем присутствующим, глава региона подчеркнул, что принять ребенка, лишенного родительской заботы, – большая ответственность и колоссальный труд.



«За годы независимости есть хорошая динамика: сегодня в Павлодарской области 1043 ребенка взяты под опеку и попечительство, 111 детей находятся на патронатном воспитании, еще 29 воспитываются в семи приемных семьях, – сказал он. – Благодаря этому за последние десять лет количество учреждений, где воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в регионе снизилось вдвое, а число их воспитанников – втрое. Это говорит о том, что вокруг нас много людей с большим сердцем. Надеюсь, что в будущем у нас вообще не останется детских домов. Я искренне желаю, чтобы любовь, которую вы вкладываете в своих детей, обернулась счастьем для каждой семьи».

«Наша старшая дочь ходит на танцы, старший сын собирается в секцию дзюдо, младший сын – футболист, а младшая дочь занимается рукоделием, – поделился успехами детей счастливый родитель. – Живут они дружно, друг другу помогают».

«Для меня все мои дети – родные, – сказала Зура Жусупбаева. – Я считаю, что каждый ребенок должен жить в семье, у каждого должны быть мама и папа, братья и сестры».

«Мне просто хотелось стать полезным для кого-то, помочь ему изменить жизнь, – заявил Есенжол Карабалин. – Я стараюсь повидаться с Лешей один-два раза в неделю. Он уже был в нашей пожарной части, сидел за рулем пожарной машины, поэтому не удивлюсь, если он станет пожарным. Знакомство с Лешей стало полезным и для меня. Когда мы встречаемся и общаемся, я забываю обо всех своих бытовых проблемах, все негативные эмоции куда-то улетучиваются».

«Вы заботились о нас и помогли выбрать правильную дорогу в жизни, – обратилась к своим наставникам Ардак Каракулина. – Все, что мы имеем сейчас, – это ваша заслуга. Спасибо за то, что вы и сегодня остаетесь рядом с нами».

Аким Павлодарской области отметил, что только в 2020 году более 200 сирот получили ключи от собственных квартир из государственного фонда. Еще практически столько же обрели свою крышу над головой в этом году. Абылкаир Скаков заверил, что в регионе продолжат поддерживать и тех, кто в детском возрасте оказался в трудной жизненной ситуации, и тех, кто решился взять их на свое попечение.На встрече многие приемные родители и опекуны поделились своими историями. Валерий Доронин рассказал, как вместе с женой они решили взять из детской деревни в Кенжеколе сразу четверых детей, потерявших родную маму.Тезис о том, что чужих детей не бывает, подтвердила и Зура Жусупбаева. Вместе с супругом помимо кровных двоих сыновей и дочери они воспитывают двоих приемных детей.Старший инженер службы пожаротушения областного департамента по ЧС Есенжол Карабалин рассказал, как в регионе действует институт наставничества. Сам огнеборец стал наставником для воспитанника павлодарской детской деревни Алексея Сороколета.В День опекуна отдать дань уважения работникам детских домов и центров поддержки детей пришли их выпускники. Руслан и Ардак Каракулины, которые воспитывались в Мичуринском детском доме, сегодня уже сами стали родителями троих детей. Однако по сей день их воспитатели и педагоги – долгожданные гости в их доме.Для всех виновников торжества устроили небольшой концерт и выставку картин воспитанников детских домов, посвящённую 30-летию независимости Казахстана. Кроме того, приемных родителей, попечителей, патронатных воспитателей и наставников отметили багодарственными письмами акима Павлодарской области.